Hilal Kaplan'dan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı yazısı: "ABD başından beri biliyordu"

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırı, başkent Kiev ile Harkov'da yoğunlaştı.
Rus güçleri Kiev'e yaklaşsa da şehri ele geçirmeyi hala başaramadı. Gece boyu sık sık patlama seslerinin duyulduğu Kiev'de zaman zaman şehir merkezinden silah sesleri de geldi.
Şehrin dört bir yanında binlerce kişi, yer altı otoparkları, metro istasyonları ve bodrum katlarına sığınarak geceyi geçirdi.
Sıcak Rusya-Ukrayna arasında çatışmalar sürerken konunun stratejik boyutları da tartışma konusu. Sabah yazarı Hilal Kaplan, "ABD'nin Rusya Büyükelçisinin itirafı" adlı köşe yazısında çarpıcı bilgiler aktardı. Olayın tek taraflı bakılacak kadar basit değil, çok boyutlu olduğunu gözler önüne serdi.
Kaplan'ın yazısı şu şekilde:
Mart 2021'den beri CIA Direktörü olan William Burns, 2008 yılında ABD'nin Rusya Büyükelçisi idi. Wikileaks, Burns'ün Moskova'dan "merkeze" geçtiği "Hayır, Hayır demektir: Rusya'nın NATO genişlemesine karşı kırmızı çizgileri" başlıklı raporunu ifşa etmişti. Raporda şöyle deniyordu:
"Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO beklentileri sadece Rusya'nın canını sıkmakla kalmıyor, bölgedeki istikrarın sonuçları hakkında da ciddi endişeler doğuruyor. Rusya sadece çevresinin kuşatıldığını ve bölgedeki etkisinin zayıflatıldığını algılamakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik çıkarlarını ciddi şekilde etkileyecek öngörülemeyen ve kontrolsüz sonuçlardan da korkuyor. Uzmanların bize söylediğine göre Rusya'nın özellikle endişe duyduğu bir konu var. Bu da Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki güçlü bölünmelerin ve Rus kökenli vatandaşların çoğunun üyeliğe karşı olmasının şiddeti ile en kötü ihtimalle iç savaşı çıkarması durumudur. Böyle olursa eğer Rusya müdahale edip etmeyeceğine karar vermek zorunda kalacak ki bu da Rusya'nın yüzleşmek istemediği bir karar."