Hilal Kaplan'dan çarpıcı Rusya-Ukrayna savaşı yazısı: "ABD başından beri biliyordu"





Ayrıca Gürcistan veya Ukrayna gibi Rusya ile sınırı olan ülkelerin NATO'ya alınmasının o ülkeleri ikiye böleceği, şiddet ve hatta iç savaşa yol açacağı, Rusya'nın da müdahale edip etmemek kararı ile baş başa kalacağını da belirtiyordu. Yani ABD, başından beri Rusya'nın NATO ülkeleri tarafından çevrelenme politikasına vereceği yanıtı da, bunun doğuracağı sonuçları da, Rusya müdahalesine kapı aralayacağını da biliyordu. Gürcistan ve Ukrayna'ya NATO üyeliği vaadini tekrarlayan da hep Amerikan Başkanları oldu. 2004 yılında Rusya'nın sınır komşusu olan Estonya ve Letonya'yı Rusya henüz zayıf haldeyken üye yaptılar. Hatta Rusya, Ukrayna'ya girmeden haftalar önce sınırına sadece iki saat uzaklıkta İngiliz ve Fransız birliklerini de içeren NATO kuvvetleri Estonya'da askeri tatbikat bile yaptılar. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, işgalden bir hafta önce Ukrayna'nın NATO'ya üye kabul edilmeyeceğini ilan etmeye çağırdı ve çağrı karşılık bulmazsa sonuçları olacağına dair uyardı.



Gürcistan meselesi 2008'de patladı. Abhazya ve Güney Osetya koparıldı. Hikâyenin Ukrayna kısmıysa Gezi benzeri bir ayaklanma ile halkın seçtiği lider düşürüldükten sonra 2014'teki Rusya müdahalesi ile yazılmaya başlandı. Bugün o sürecin patlama zirvesini yaşıyoruz.