Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna 6 günlük bilançoyu açıkladı: 5710 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

11.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. "Roketler, bombalar durdurulsun" diyen Zelenskiy, "Rusya'yı ekonomik olarak yok edin" çağrısı yaptı.

Zelenskiy, ayrıca Twitter'dan yaptığı bir başka açıklamada, destekleri için İngiltere Kraliyet Ailesi'ne de teşekkür etti.

10.49: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

10.08: Rusya, Rus uçaklarına kısıtlama getiren İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı.



09.56: AB temsilcisi Borrell: AB, Rus birliklerine ilişkin uzay istihbarat verilerini Ukrayna'ya gönderecek.



09.04: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Blinken'ın Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını yinelediğini bildirdi.

Kuleba, sosyal medya hesabından açıklamasında, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Görüşmede, ülkesinin barış arzusunu belirten Kuleba, "Ancak Rusya'nın saldırıları altında olduğumuz sürece daha fazla silah ve yaptırımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Blinken'ın, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği sürdüreceğini belirttiğini vurgulayan Kuleba, mevkidaşının yaptırımlar ve silah konusunda güvence verdiğini kaydetti.



09.02: Ukrayna'nın güneyindeki Herkov şehrinin belediye başkanı, Rus güçlerinin şehrin çevresinde bulunduğunu açıkladı. Kent sakinlerine de seslenerek sakin kalmalarını, sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkmamalarını söyledi.

09.01: Rusya Ukrayna'nın Harkov şehrinde bölge yönetim binasını bombaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.