Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna 6 günlük bilançoyu açıkladı: 5710 Rus askeri öldürüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının 6. gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ederken iki ülke arasında dün yapılan 6 saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı. Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaştı.
'UKRAYNA'DAN ÇEKİLİN TALEBİ'
Ukrayna medyası, Kiev heyetinin müzakerede Kırım ve Donbass dahil tüm Rus güçlerinin ülkeden çekilmesini talep ettiğini belirtti.
Ukrayna heyetini temsilen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise her iki heyetin müzakerelerin ilk turunu gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Ukrayna topraklarında çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması hedefi müzakerelerin ana konusuydu." dedi.
Belarus Dışişleri Bakanı Vlaimir Makey de Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri son derece önemli bulduğunu vurgulayarak, "Heyetlerin kapanış açıklamalarından, temkinli ve iyimserlik uyandıran bazı anlaşmalara varıldığını görebilirsiniz. Bunun Belarus topraklarında gerçekleşmesinden memnunuz çünkü Belarus, tüm krizleri ve sorunları çözmenin yollarını bulmak için her şeyi yapmaya hazır." diye konuştu.
PUTİN SAVAŞIN DURMASI İÇİN ŞARTLARINI İLETTİ
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada Putin'in Macron ile yaptığı görüşmede sorunun çözümüne yönelik 3 şart öne sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Putin, böyle bir çözümün ancak Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizm ve Nazizim'den arındırılması ve tarafsız statüsünün sağlanması dahil Rusya'nın güvenlik alanındaki meşru çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınmasıyla mümkün olduğunu vurguladı" denildi. Açıklamada, Rus tarafının Ukrayna temsilcileriyle müzakerelere açık olduğu ve bunun istenen sonuçlara yol açmasını beklediği kaydedildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
11.36: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. "Roketler, bombalar durdurulsun" diyen Zelenskiy, "Rusya'yı ekonomik olarak yok edin" çağrısı yaptı.
Zelenskiy, ayrıca Twitter'dan yaptığı bir başka açıklamada, destekleri için İngiltere Kraliyet Ailesi'ne de teşekkür etti.
10.49: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini duyurdu.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.
Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.
Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.
10.08: Rusya, Rus uçaklarına kısıtlama getiren İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı.
09.56: AB temsilcisi Borrell: AB, Rus birliklerine ilişkin uzay istihbarat verilerini Ukrayna'ya gönderecek.
09.04: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Blinken'ın Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını yinelediğini bildirdi.
Kuleba, sosyal medya hesabından açıklamasında, mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını aktardı.
Görüşmede, ülkesinin barış arzusunu belirten Kuleba, "Ancak Rusya'nın saldırıları altında olduğumuz sürece daha fazla silah ve yaptırımlara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Blinken'ın, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği desteği sürdüreceğini belirttiğini vurgulayan Kuleba, mevkidaşının yaptırımlar ve silah konusunda güvence verdiğini kaydetti.
09.02: Ukrayna'nın güneyindeki Herkov şehrinin belediye başkanı, Rus güçlerinin şehrin çevresinde bulunduğunu açıkladı. Kent sakinlerine de seslenerek sakin kalmalarını, sokağa çıkma yasağı sırasında dışarı çıkmamalarını söyledi.
09.01: Rusya Ukrayna'nın Harkov şehrinde bölge yönetim binasını bombaladı. O anlar kameraya böyle yansıdı.