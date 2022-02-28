Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Harkov'da şimdiye kadarki en şiddetli patlama! Müzakere görüşmeleri bugün...

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında Rus güçlerinin Harkiv şehrini roketlerle yoğun bir şekilde bombaladığını belirterek "Bu, açıkça savaş suçudur. Barışçıl bir şehir, barışçıl yerleşim alanları, tek bir askeri tesis yok. Düzinelerce görgü tanığı kaydı bunun hatalı yaylım ateşi değil, kasıtlı bir yıkım olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

01:00 Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

AB'DEN RUS MEDYASINA YAPTIRIM

23.40 Avrupa Birliği, Rusya'daki Sputnik ve RT'nin AB üye ülkelerinde yayın yapmasını engelliyor.



23.30 Avrupa Birliği Rusya'ya ait 7 bankayı SWIFT sisteminden çıkardı.

"TÜRKİYE TARAF TUTMAK ZORUNDA DEĞİL"

23.09 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ilkesel bir tutum sergiliyor. Türkiye taraf tutmak zorunda değil.

23.07 Uluslararası Adalet Divanı, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Ukrayna'nın Rusya'ya açtığı davanın ilk duruşmalarının 7-8 Mart'ta yapılacağını açıkladı.

22.57 ABD'nin, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde çalışan bir Rus diplomatı daha sınır dışı etme kararı aldığı duyuruldu.

"ERDOĞAN, PUTİN VE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

22.48 Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmek için çabaladıklarını bildirdi.

22.45 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Rusya'dan çekinerek Ukrayna'yı ittifaka kabul etmediğini ifade ederek, buna karşı NATO'nun Ukrayna için ortak güvenlik garantileri üzerinde çalışması gerektiğini açıkladı. Zelenskiy, "Batı, ciddi bir yaptırım paketi uygulasaydı, büyük ihtimalle Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali olmayacaktı." dedi.

22.39 İngiltere, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na ve fonun CEO'su Kirill Dmitriev'e yaptırım kararı aldı.

22.31 Ukrayna'daki savaş 80'den fazla eğitim kurumu ve hastane hasar gördü.



21.42 Harkov'da şimdiye kadarki en şiddetli patlama meydana geldi



18.11 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacaklarını bildirdi.

16.41 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait "enformasyon saldırısı" yapan merkezi yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurdu.

16.26 Bu sabah çekilen bir uydu görüntüsünde Belarus'un güneyindeki Luninets hava üssünde 31 adet Su-25 ve iki Mi-8/Mi-17 çok amaçlı helikopter görülüyor.

16.17 Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kiev'deki askeri hedefleri vuracağız. Güvenlik servisi ve özel birliklere saldırı düzenlenecek. Bu noktaların yakınında yaşayanlar evlerini terk etsin" denildi.

16.06 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yeni açıklama: Bugün saat 19:00'da Kiev'den bir tren kaldırılması planlanmaktadır. Sokağa çıkma yasağı başlamadan önce saat 18:00'e kadar, güvenliğinize azami özen göstermek suretiyle, Kiev Merkezi Tren Garı'na gitmeniz beklenmektedir.

16.00 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda bir görüşme yaptı. İki savunma bakanı Ukrayna'daki son durumu konuştu.

15.48 Ukrayna ve Rus basını: Müzakere görüşmelerinin devamı yarın olacak.

15.45: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın en önemli hedeflerinin Kiev ve Harkiv şehirleri olduğunu belirterek, "Eğer Kiev'i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir." dedi.

Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Harkiv şehrine seyir füzesi atıldığına işaret eden Zelenskiy, "Avrupa'nın en büyük meydanı, Özgürlük Meydanı. Düzinelerce kişi mağdur oldu. Özgürlüğün bedeli budur. Bu Ukrayna'daki insanların sabahının nasıl olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın Harkiv ve Rusya'nın Belgorod şehirlerinin her zaman birbirlerine ruhen yakın şehirler olduğunu hatırlatarak, "Harkiv'e Belgorod'tan seyir füzesinin atılmasından sonra şimdi her şey değişti. Bu şehrimize karşı bir terördür. Meydanda hiçbir askeri hedef yoktu. Harkiv'deki yerleşim bölgeleri hedef alındı." diye konuştu.

Harkiv'e saldırının bir savaş suçu olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Bu Rusya'nın bir devlet terörüdür. Rusya terör devletidir. Tüm dünyayı bu fahiş saldırıya etkin ve hızlı bir yanıt verilmesi ve Rusya'nın bir devlet terörü yaptığını tanımaya çağırıyorum. Teröristlerin uluslararası mahkemelerde sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz." dedi.

Kiev ve Harkiv'in şu anda Rusya için en önemli hedefler olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu nedenle başkentin savunmasının devlet için birinci önceliğe sahip olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın tüm şehirlerinin düşmanı durdurmak için her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Eğer Kiev'i korursak, devleti koruruz. Bu ülkemizin kalbidir ve bu kalp atmaya devam etmelidir. Şehrin savunması için Kiev Şehir Ordusu'nun başına General Mikola Jernov'u atadım." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy, Kırgızistan ile Gürcistan büyükelçilerini istişarelere çağırdığını bildirdi.

15.22: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP oturumuna bağlandı



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunun (AP) Ukrayna'ya destek için düzenlediği olağanüstü oturumda video bağlantısıyla konuşma yaparak Avrupa ülkelerinden destek istedi.

AP, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Brüksel'de olağanüstü oturum düzenledi.

Oturuma Zelenskiy de video bağlantısıyla katılarak konuşma yaptı. Zelenskiy'in konuşma yapacağı, oturumdan kısa süre önce duyuruldu.

Zelenskiy, sık sık ayakta alkışlanan konuşmasında, Rusya'ya karşı özgürlüklerini savunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Hepinizle ve tüm Avrupa Birliği ülkeleriyle bugün birliktelik sağladığımız için çok mutluyum" diyen Zelenskiy, ülkesinin günlerdir Rusya'nın işgali altında olduğunu belirtti.

Rusya'nın işgaline direndiklerini ve özgürlüklerini korumaya çalışacaklarını dile getiren Zelenskiy, galip geleceklerine inandığını vurguladı.

Zelenskiy, yoğun saldırı altında olduklarını, Harkiv'in bugün iki füze saldırısına uğradığını kaydetti. Harkiv'deki Özgürlük Meydanı'nın Avrupa'nın en büyük meydanı olduğunu ve bugün özgürlüklerin saldırıya uğradığını ifade eden Zelenskiy, "Kimse özgürlüklerimize müdahale edemeyecek. Kimse bizi ezemeyecek. Biz güçlüyüz." dedi.

Dün 16 çocuğun saldırıda hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, Rus yetkililerin askeri hedefleri vurdukları sözlerine karşılık "Biz çocuklarımızı canlı görmek istiyoruz. Hangi çocuk askeri bir tesiste çalışabilir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Avrupa'nın eşit üyesi olmak istiyoruz. Bugün böyle olduğumuzu gösterdiğimize inanıyorum. AB bizimle çok daha güçlü olacaktır. Siz olmadan Ukrayna yalnız kalacaktır. Gücümüzü kanıtladık. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın." diye konuştu.

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE AP'DEN DESTEK

AP Başkanı Roberta Metsola, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, parlamento adına Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.

Avrupa'nın varoluşsal tehdit altında olduğunu belirten Metsola, Uluslararası Ceza Mahkemesinin savaş suçları soruşturmasını desteklediklerini, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'yu sorumlu tuttuklarını söyledi.

Metsola, Ukrayna'nın AB perspektifini desteklediklerini, AB üyelik başvurusu için çalışacaklarını bildirdi.

AP GENEL KURULUNDA UKRAYNA BAYRAKLARI

AP Genel Kurul salonunda milletvekillerinin oturduğu sıralara Ukrayna bayrakları asıldı. Milletvekillerinin bazıları Ukrayna bayrağını simgeleyen mavi ve sarı renkli kıyafetler giydi ve "Ukrayna'nın yanındayız" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı milletvekilleri de Ukrayna bayrağının basılı olduğu tişörtlerle oturuma katıldı.Oturuma, Ukrayna'nın AB Büyükelçisi ve bazı Ukraynalılar da katıldı.



14.50 Avrupa Parlamentosu'na telekonferans yöntemiyle hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ben bu konuşmayı bir kağıttan okumuyorum. Benim ülkemde bu devir bitti. Ben şuna inanıyorum ki bugün bu hayatlar önemli değerler uğruna kaybediliyor. Ben de sizden bugün bunu duymak istiyorum. Ukrayna AB'yi tercih ediyor, AB'nin bir parçası olmak istiyor. Bu arada yayın arada kesilebilir füzeler düştüğü için." dedi.



14.39: Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, Almanya'dan savaş gemisi ve denizaltı satın almak istediklerini söyledi. Melnyk, "T-online" internet sayfasına verdiği röportajda, savunma yeteneklerini güçlendirmek için Ukrayna'nın silahlandırılması gerektiğini artık tüm ortakların görmesi gerektiğini belitti. Almanya'nın burada önemli rol oynayabileceğini aktaran Melnyk, "Alman silah şirketlerine savaş gemisi ve deniz altı sipariş vermek istiyoruz." dedi.



14.24: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da "barbarca taktikler" kullandığını söyledi. Johnson "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edemeyiz. Bunu yaparsak Rusya ile direkt çatışmaya girmemize sebep olur" dedi.





13.36: Zelenskiy: Harkiv'e saldırılar, Rusya tarafından yapılan devlet terörizmidir. Zelenskiy, savaş dönemi için General Nikolay Jernov'u Kiev askeri yönetiminin başına atadı. Açıklamada, "Vitali Kliçko, Kiev belediye başkanı olmaya devam ediyor ve askeri başkanla birlikte çalışacak. Savaştan sonra her şeyi yerine geri getireceğiz" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırgızistan ve Gürcistan'daki büyükelçilerini istişarelerde bulunmak üzere derhal geri çağırdıklarını açıkladı.

Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Ukraynalı diplomatların, tutumlarını değiştiren ve uluslararası hukuka aykırı hareket eden ülkelere karşı adil ve kesinlikle gerekli kararları uyguladığını belirtti.

Kırgızistan'da, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haklı çıkarma yönünde eğilimler olduğunu belirten Zelenskiy, Kırgızistan Büyükelçisi'nin bu nedenle geri çağrıldığını bildirdi.

Zelenskiy, Gürcistan Büyükelçisi'nin geri çağrılmasına gerekçe olarak da Tiflis yönetiminin, Ukrayna'ya yardıma gelmek isteyen gönülleri engellemesini ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama kararı almasını gösterdi.



13.35: Kremlin Sarayından yapılan açıklamada "Misket ya da vakum bombası kullandığımız iddiaları yalan. Putin şu aşamada Zelenskiy ile görüşme planlamıyor. Savaş suçu iddialarını reddediyoruz" denildi.



13.32: Fransa'nın, bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek üzere sevk ettiği 250 askerin Romanya'ya vardığı bildirildi.



13.28: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da çatışmanın parçası olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

Stoltenberg, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının da konuşlandığı Polonya'daki Lask Hava Üssü'nü ziyaret ederek, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Mukabele Kuvveti'ni ilk kez harekete geçirdiklerini hatırlatan Stoltenberg, Fransız askerlerinin bugün bu kapsamda Romanya'ya geldiklerini bildirdi.

Stoltenberg, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını, Rusya'nın bu ülkeye saldırısı nedeniyle sadece Rusya'yı değil Belarus'u da yardım ettiği için sorumlu tutacaklarını aktardı.

Ukrayna'nın NATO'dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin Ukrayna'ya açılıp açılmayacağı sorulan Stoltenberg, şu karşılığı verdi:

"NATO müttefikleri çeşitli askeri destekler veriyor. Bunlar arasında anti tank silahları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanların yanı sıra insani yardımlar ve mali destek bulunuyor. Ancak NATO çatışmanın parçası olmayacak. NATO, Ukrayna'ya asker göndermeyecek veya Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacak."

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermediğini belirterek, "Çünkü böyle bir şey Ukrayna'daki çatışmaya askeri müdahale anlamına gelir. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO, bu çatışmanın parçası değildir. Ukrayna'ya insani yardım yapıyoruz ancak Ukrayna hava sahasına savaş uçağı göndermiyoruz." diye konuştu.



UKRAYNA'DA 13'Ü ÇOCUK EN AZ 136 SİVİLİN YAŞAMINI YİTİRDİ

13.21: Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, "Son 6 günde yaklaşık 660 bin mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtı." dedi.

"Bu hızla, durum bu yüzyılda Avrupa'nın en büyük mülteci krizi olacak gibi görünüyor." diyen Mantoo, BMMYK'nin mümkün olduğunca hızlı ve kaynaklarını etkili şekilde mülteciler için seferber ettiğini vurguladı.

Mantoo, tüm komşu ülkelerin bugüne kadar Ukrayna'dan kaçan mülteciler için sınırlarını takdire şayan bir şekilde açık tuttuklarının altını çizdi.

Çoğu mültecinin Polonya, Macaristan, Moldova, Romanya, Slovakya'ya kaçtığını aktaran Sözcü Mantoo, diğerlerinin de çeşitli Avrupa ülkelerine göç ettiğini kaydetti.