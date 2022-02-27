İsveç ve Finlandiya'da Rus endişesi! Tehdit algısı yükseliyor! NATO...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması Avrupa güvenlik mimarisinin tamamı açısından tehdit oluştururken Moskova'nın aktif askeri gücünün çok sayıda NATO ülkesinin sınırlarının dibine kadar gelmesi ister istemez endişeye neden oluyor. NATO, üyelerini korumak için önlemlerini sıkılaştırırken askeri açıdan tarafsız olan İsveç ve Finlandiya'da son günlerde tehdit algısı giderek yükseliyor.

RUSYA RAHATSIZ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'yla yakın ilişkisi Rusya'yı açıkça rahatsız ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın, "Finlandiya ve İsveç'in, öncelikle askeri bir blok olan NATO'ya katılımının ciddi askeri ve siyasi sonuçlarının olacağı ve ülkemizin misilleme adımları atmasını gerektireceği açıktır" şeklindeki açıklaması bu rahatsızlığı özetliyor. Rus tehdidi, Ukrayna krizi öncesinde de bu iki ülkede yakından hissediliyordu.