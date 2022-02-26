Rusya Ukrayna'yı işgal etti! Yaşanan felakete tüm dünya sessiz kaldı





ADIM ATILMASI ŞART

Başkan Erdoğan, sözünde durmayan NATO'yu eleştirdi. "Destek vermiyorlar. Bu dostluğa sığmaz" dedi. Başkan Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın işgalinde, NATO'nun tavrını eleştiren Erdoğan şu mesajları paylaştı: Bizim NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Atılan herhangi bir adım yok. Bu işi Karagöz-Hacivat cümbüşüne döndürmemek gerekir. Bir kararlılık ortaya konmayınca Zelenski de "Sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar" diyor. Dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz.