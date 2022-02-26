Rusya Ukrayna'yı işgal etti! Yaşanan felakete tüm dünya sessiz kaldı

Dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. 24 Şubat'ta adeta tüm dengeler değişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın uyarılarına aldırış etmedi. Ukrayna için perşembe gecesi saat 01.30'da havadan ve karadan operasyon emri verdi. Donbas Bölgesi'nden başlayan harekat, hızla devam etti. Rus ordusu, Kiev başta olmak üzere tüm kritik noktalara hava harekatı düzenledi. İşgal, ikinci gününde de hız kesmedi. Rus ordusu, üç yönden operasyona devam etti. Birlikler, Belarus'tan güneye doğru, Kırım'dan kuzeye doğru, Rusya topraklarından da batıya doğru ilerledi. Dün sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlama meydana geldi. Rus tanklarının Kiev sınırına dayandığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise dün bir kez daha liderlere sitem etti! "Yalnız bırakıldık. NATO, korktuğu için destek vermiyor. Dünya seyirci kalıyor. Rus sabotaj grupları Kiev'e girdi. Düşmanın bir numaralı hedefi ben ve ailem" dedi. Rusya'yla müzakere çağrısını yineledi. Putin'e "Müzakere masasına oturalım" mesajı gönderdi. Kremlin Sözcüsü Peskov ise Rusya'nın görüşmeler için Minsk'e heyet göndereceğini söyledi.
KAÇMADIM UKRAYNA'DAYIM
Zelenski, Kiev sokaklarından görüntü paylaştı: Kaçmıyorum buradayım. Devletimi koruyorum.