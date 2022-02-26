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    Rusya Ukrayna'yı işgal etti! Yaşanan felakete tüm dünya sessiz kaldı

    Rusya, Ukrayna’ya savaş açtı. Tüm dünya, 21. Yüzyıl’da yaşanan bu drama sessiz kaldı! Her fırsatta ‘destek’ sözü veren NATO, Moskova’yı yalnızca kınadı! Ukrayna lideri Zelenski “Düşmanın hedefi benim” açıklaması yaptı. Rus askerleri, adım adım Kiev’e ilerlerken halk sığınaklarda sabahladı.

    Kiev’de tek başına

    Dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. 24 Şubat'ta adeta tüm dengeler değişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı'nın uyarılarına aldırış etmedi. Ukrayna için perşembe gecesi saat 01.30'da havadan ve karadan operasyon emri verdi. Donbas Bölgesi'nden başlayan harekat, hızla devam etti. Rus ordusu, Kiev başta olmak üzere tüm kritik noktalara hava harekatı düzenledi. İşgal, ikinci gününde de hız kesmedi. Rus ordusu, üç yönden operasyona devam etti. Birlikler, Belarus'tan güneye doğru, Kırım'dan kuzeye doğru, Rusya topraklarından da batıya doğru ilerledi. Dün sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlama meydana geldi. Rus tanklarının Kiev sınırına dayandığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise dün bir kez daha liderlere sitem etti! "Yalnız bırakıldık. NATO, korktuğu için destek vermiyor. Dünya seyirci kalıyor. Rus sabotaj grupları Kiev'e girdi. Düşmanın bir numaralı hedefi ben ve ailem" dedi. Rusya'yla müzakere çağrısını yineledi. Putin'e "Müzakere masasına oturalım" mesajı gönderdi. Kremlin Sözcüsü Peskov ise Rusya'nın görüşmeler için Minsk'e heyet göndereceğini söyledi.



    KAÇMADIM UKRAYNA'DAYIM
    Zelenski, Kiev sokaklarından görüntü paylaştı: Kaçmıyorum buradayım. Devletimi koruyorum.



    ORDUYA DARBE ÇAĞRISI
    Rusya Devlet Başkanı Putin, önce 'Müzakerelere başlayalım" dedi. Ancak kısa süre sonra ağız değiştirdi! Ukrayna ordusuna darbe çağrısı yapıp şu mesajı gönderdi: İktidarı elinize alın uzlaşalım.



        Rusya, yerleşim yerlerini hedef aldı. Yüzlerce kişinin öldüğü açıklandı. Evleri bombalanan Ukraynalılar, gözyaşlarını tutamadı.



        Ukrayna'da 90 günlük seferberlik ilan edildi. 18-60 yaş arası tüm erkeklerin orduya çağırıldı, ülkeden çıkışlarına yasak getirildi.



        Kiev'de çocuklar, 2 gündür sığınaklarda böyle bekliyor.



            Ukraynalı küçük kız, yüzündeki yara iziyle Putin'e seslendi. "Ordunuzu geri çekin" dedi. Görüntüyü izleyenler derinden etkilendi.



            NATO: BEDEL ÖDEYECEKLER
            NATO Liderler Zirvesi, toplandı. Zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride, "Putin'in saldırı kararı korkunç bir stratejik hata. Rusya, bundan sonraki süreçte çok ciddi bedeller ödeyecektir" denildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız" diye konuştu.



            AVRUPA'DAN NET MESAJ: RUSYA'YLA SAVAŞAMAYIZ
            ABD istihbaratı, Rusya'nın Kiev'e havadan 10 bin asker indirip devlet binalarını ele geçireceğini söyledi. "Kiev 96 saat içinde düşecek" dedi. Almanya'ya 7 bin asker gönderdi.
            Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, AB ve ABD'nin Rusya ile savaşmayacağını söyledi. "Çünkü nükleer bir güçle karşı karşıyayız" dedi.
            Avrupa Konseyi, Rusya'nın üyeliğini askıya aldı.
            Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Putin'in Ukrayna'dan büyük emelleri olduğunu söyledi.
            Birleşmiş Milletler, 100 bin kişinin Ukrayna'dan kaçtığını söyledi.
            Moldova "Ukraynalı vatandaşlara sınırımız açık" dedi.
            Romanya, 500 bin mülteci alacaklarını açıkladı.



                LAVROV: İŞGALCİ DEĞİLİZ
                Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Ukrayna'yı işgal etmiyoruz" açıklaması yaptı. "Ukrayna'daki mevcut hükümeti demokratik olarak kabul etmiyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan AB, Putin ve Lavrov'un Avrupa'daki mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.



                DÜNYANIN MANŞETİ
                Dünya basını, savaşı manşetlere taşıdı...
                GUARDİAN: Putin işgal etti.
                TİMES: Avrupa için karanlık bir gün
                DAİLY MAİL: Putin, başkenti günler içinde ele geçirecek
                FİNANCİAL TİMES: Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmek istiyor.



                ÜLKE ÜLKE YAPTIRIMLAR
                ABD: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacak. Rus bankalarının varlıklarını donduracak. Rusya'nın dolar, euro üzerinden ticaret yapmasını kısıtlayacak.
                AB: Enerji sektörü için ekipman ve teknoloji ihracatını yasaklayacak. Putin'in arkadaşlarına ekonomik ambargo uygulayacak.
                KANADA: 58 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacak. Havacılık ve madencilikteki mallar için de ihracat izinlerini iptal edecek.
                İNGILTERE: Tüm büyük Rus şirketlerinin fon toplamasını yasaklayacak. 100'den fazla şahıs firmasına yaptırım uygulayacak.
                GÜNEY KORE: Uluslararası yaptırımlara katılacak.
                AVUSTRALYA: 25 kişi ve finans kuruluşlarına yaptırım uygulayacak.
                JAPONYA: Ruslara vize vermeyecek.
                TAYVAN: Rusya'ya yapılan ihracatları inceleyecek. ABD ile işbirliği yapacak.



                    ADIM ATILMASI ŞART
                    Başkan Erdoğan, sözünde durmayan NATO'yu eleştirdi. "Destek vermiyorlar. Bu dostluğa sığmaz" dedi. Başkan Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın işgalinde, NATO'nun tavrını eleştiren Erdoğan şu mesajları paylaştı: Bizim NATO'nun tavrı sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Genel Sekreter Stoltenberg ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Atılan herhangi bir adım yok. Bu işi Karagöz-Hacivat cümbüşüne döndürmemek gerekir. Bir kararlılık ortaya konmayınca Zelenski de "Sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar" diyor. Dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz.



                    17 HEKTARLIK ADADA MUHTEŞEM DİRENİŞ
                    Moskova, Ukrayna'yı dört bir yandan bombalamaya devam etti. Karadeniz'de yer alan 17 hektarlık Yılan Adası'ndaki kahramanlık ise dünya manşetlerini süsledi. Rus askerleri, Ukrana'ya ait adayı ele geçirmek istedi. Adada bulunan 13 askere, "Teslim olun" mesajı gönderdi. Ancak askerler "Buradan defolun" dedi. Hepsi Rusların saldırısıyla hayatını kaybetti. Her biri "ulusal kahraman" ilan edildi.



                    CANINI HİÇE SAYDI
                    Ukraynalı asker Vitaliy Skakun, Rus tanklarının Kiev'e ilerleyişini önlemek istedi. Henichesky köprüsünü patlattı. Kendisi de hayatını kaybetti.



                        ANTALYA'DAN MOSKOVA'YA MESAJ
                        Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, dün sokağa çıktı. Ülkelerini hedef alan Putin'e "Savaşı durdurun" çağrısı yaptı. Gözyaşlarına boğulan Ukraynalılar, "Yakınlarımızın hayatından endişe ediyoruz" diye ağladı.



                        Ukraynalılar, Rusların bombaladığı şehirleri terk etti. Gözyaşları içerisinde "Vatanımızı kaybetmek istemiyoruz" dedi.



                        Edirne'de yaşayan Kutsal Bora, Ukraynalı Snizhana evlendi. Snizhana, kızı ile ailesini görmek için Ukrayna'ya gitti. Ancak savaş nedeniyle geri dönemedi. Bora, yetkililerden yardım istedi.



                            Ruslar, Kiev'e bomba yağdırdı. Louis Vuitton markası ise başkentteki mağazasını zarar görmemesi için tahta barikatlarla kapattı.



                            Ukraynalı öğretmen Olena Kurilo, savaşın simgesi oldu."Savaşı hep kitaplarda okurdum. Başımıza geldiğine inanamıyorum" diye konuştu.

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                            Haberler Dünya Rusya Ukrayna'yı işgal etti! Yaşanan felakete tüm dünya sessiz kaldı
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