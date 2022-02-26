Rusya Ukrayna savaşı! Ukraynalı kadın Rus askerine böyle ders verdi “Burası benim toprağım siz işgalciniz”

"NE İŞİNİZ VAR BURADA?""

Ukraynalı kadın ile işgalci Rus askeri arasında gerçekleşen tarihi konuşmada, şu ifadeler kullanıldı:

Kadın: Siz kimsiniz acaba?

Asker: Burada tatbikat yapıyoruz. Lütfen şu tarafa gidin.

Kadın: Tatbikat yapıyorsunuz demek!

Asker: Evet.