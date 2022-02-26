Rusya Ukrayna savaşı! Ukraynalı kadın Rus askerine böyle ders verdi “Burası benim toprağım siz işgalciniz”

Kadın: Ne tatbikatıymış bu? Rus musunuz siz?
Asker: Evet.
Kadın: O zaman burada işiniz ne?
Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.
Kadın: Ne tatbikatıymış bu? Rus musunuz siz?
Asker: Evet.
Kadın: O zaman burada işiniz ne?
Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.
Kadın: İşgalcisiniz, faşistsiniz! Kalkıp topraklarımıza geldiniz, bütün bu silahlarla burada işiniz ne? Alın cebinize ayçiçeği çekirdeği koyun, hiç olmazsa burada yığılıp kaldığınızda yattığınız yerden ayçiçekleri filizlenir.
Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz. Durumu tırmandırmayalım. Lütfen.
SİZ DÜŞMANSINIZ
Kadın: Hangi durumu tırmandırmayacakmışız?
Asker: Lütfen. Durumu tırmandırmayalım. Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.
Kadın: Beyler, beyler. Cebinize çekirdek koyun.
Asker: Bu konuşma bizi hiçbir yere vardırmaz.
Kadın: Anladım. Cebinize çekirdek koyun, cebinizde o çekirdeklerle bu topraklara düşeceksiniz. Benim toprağıma geldiniz. Anlıyor musunuz? İşgalcisiniz.
Asker: Peki.