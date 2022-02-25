Türk İHA'larını öven Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi "mühimmat desteği" istedi

ABD ve AB'nin şimdiye dek açıkladığı yaptırımlar dolayısıyla teşekkür eden Korsunsky, "Hepsi önemli ve iyi hazırlanmış yaptırımlar. Müteşekkiriz ancak şu anda daha fazla yaptırımın uygulanmasına ihtiyacımız var." diye konuştu.