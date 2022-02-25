Rusya bunu beklemiyordu! Batı'nın Putin'i durduracak dahiyane planı: Binalara Ukrayna bayrağı yansıtmak

Son dakika haberi... Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve başkent Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.
Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 2 aracı ele geçirdiğini ve askerlerin Ukrayna formasını giyerek Obolon Mahallesi'nden Kiev merkezine doğru ilerlediğini aktardı.
BATI OLAN BİTENİ SADECE SEYREDİYOR
Putin'i durdurmak için askeri bir hamle beklenen ABD Başkanı Joe Biden, dün Rusya'yı yalnızca yaptırımlar ile tehdit etmekle yetindi. Biden önderliğindeki ABD Rusya'nın işgalini seyrededursun, Avrupa ülkeleri de krize karşı somut bir adım atmadı, göstermelik tepkilere sığındı.
ALMANYA'DA TARİHİ BRANDENBURG KAPISI'NA UKRAYNA BAYRAĞININ RENKLERİ YANSITILDI
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.