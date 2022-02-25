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    • Dünya
    • 25.02.2022 11:08
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    • 25.02.2022 11:24
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    Rusya bunu beklemiyordu! Batı'nın Putin'i durduracak dahiyane planı: Binalara Ukrayna bayrağı yansıtmak

    Rus birlikleri adım adım Kiev merkeze doğru ilerlerken sözde dünya düzeninin kurucusu Batı sınıfta kaldı. Ukrayna'yı yalnız bırakan Avrupa ülkeleri, göstermelik açıklamalar yapmakla yetindi. Son olarak Almanya ve İngiltere'de Ukrayna bayraklarının binalara yansıtılması Batı'nın boş hamleleri arasında yerini aldı.

    Rusya bunu beklemiyordu!

    Son dakika haberi... Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve başkent Kiev'e doğru hareket ettiğini bildirdi.

    Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 2 aracı ele geçirdiğini ve askerlerin Ukrayna formasını giyerek Obolon Mahallesi'nden Kiev merkezine doğru ilerlediğini aktardı.



    BATI OLAN BİTENİ SADECE SEYREDİYOR
    Putin'i durdurmak için askeri bir hamle beklenen ABD Başkanı Joe Biden, dün Rusya'yı yalnızca yaptırımlar ile tehdit etmekle yetindi. Biden önderliğindeki ABD Rusya'nın işgalini seyrededursun, Avrupa ülkeleri de krize karşı somut bir adım atmadı, göstermelik tepkilere sığındı.



    ALMANYA'DA TARİHİ BRANDENBURG KAPISI'NA UKRAYNA BAYRAĞININ RENKLERİ YANSITILDI
    Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.




        Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken, Almanya'da Ukrayna'ya sembolik bir destek geldi. Başkent Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Berlinlilerin, tarihi kapının renklendirilmesine büyük ilgi gösterdiği görüldü.



        İNGİLTERE'DE BAŞBAKANLIK OFİSİ BİNASINA UKRAYNA BAYRAĞININ RENKLERİ YANSITILDI
        İngiltere'de Başbakanlık Ofisi binasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.
        Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, Avrupa ve ABD'den Ukrayna'ya destek mesajları gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi binasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna bayrağı renklerinin yansıtıldığı Başbakanlık Ofisi binasının fotoğrafının paylaşarak, İngilizce ve Ukraynaca olarak "Birleşik Krallık, özgürlüklerini ve demokrasilerini cesurca savunan Ukrayna ve halkının yanındadır" ifadelerine yer verdi.



        İngiltere Başbakan Boris Johnson ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna, on yıllardır özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini seçme hakkının tadını çıkaran bir ülkedir. Biz ve dünya bu özgürlüğün yok edilmesine izin veremeyiz. Buna izin vermeyeceğiz ve kafamızı başka yöne çevirmeyeceğiz" dedi.

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        Haberler Dünya Rusya bunu beklemiyordu! Batı'nın Putin'i durduracak dahiyane planı: Binalara Ukrayna bayrağı yansıtmak
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