13 Ukrayna askeri Yılan Adası'nda Rus savaş gemisine böyle meydan okudu! Ses kaydı ve görüntüler ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı bugün de devam ederken, bu sabah da Kiev'den patlama sesleri duyuldu. Dün Karadeniz'deki Yılan Adası'nı koruyan Ukrayna askerleri ile Rus savaş gemisindeki askerler arasında bir çatışma yaşanmıştı.
Bugün o çatışmaya ilişkin, ses kayıtları ve yürek burkan detaylar ortaya çıktı.
RUSLAR SİLAHLARI BIRAKIP TESLİM OLMALARINI İSTEDİ
Ukrayna medyasına göre, Rus gemilerinin Karadeniz'den yaklaştığını gören Ukrayna hükümeti adayı koruması için 13 muhafız asker görevlendirildi.
Dün öğle saatlerinde Rus savaş gemisi adaya yaklaştı ve Ukrayna askerlerinden teslim olmalarını istedi. Gemiden yapılan uyarıda, "Bu bir Rus savaş gemisi, tekrar ediyorum. Silahlarınızı teslim edin ve teslim olun aksi taktirde ateş açarım" ifadeleri duyuldu.