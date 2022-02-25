13 Ukrayna askeri Yılan Adası'nda Rus savaş gemisine böyle meydan okudu! Ses kaydı ve görüntüler ortaya çıktı

SALDIRI ANINDA VİDEO ÇEKMİŞ

Öte yandan muhafızlardan biri saldırının yapıldığı anlarda video kaydı yapıyordu. Bugün ortaya çıkan görüntülerde muhafızın kafasında kaskı ile açık havada durduğu görülüyor. Aniden gelen silah ve patlama sesleri sonrası asker yere düşüyor ve kayıt kesiliyor.

Romanya sınırına çok yakın bir noktada olan Yılan adası geçmişte Ukrayna ve Romanya arasında hararetli tartışmalara neden olmuştu.