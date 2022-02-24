Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rusya- Ukrayna gerilimi yükseliyor! Putin'in Donetsk ve Luhansk tanımasının ardından dünya ayağa kalktı

    Rusya, Ukrayna Donbas bölgesinde ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıdı. Dünya ayaklandı. Yaptırımlar açıklandı. Kiev’e destek veren ülkeler, Putin’i “Askerlerini çek” diye uyardı.

    ’Donbas’ git uyarısı!

    Dünya, Rusya-Ukrayna krizine kilitlendi. Moskova'nın Donbas Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıması, tansiyonu yükseltti. Kremlin'e ilk yaptırım kararları, İngiltere ve ABD'den geldi. Dünyanın birçok ülkesi, Rusya'nın bu hamlesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dikkat çekip, Moskova'yı kınadıklarını bildirdi. Kiev yönetimi, ABD, Avrupa ve NATO'dan destek istedi. Bu arada yedek askerlerini göreve davet etti. 18 - 60 yaş aralığındaki yedek askerlerin maksimum görev sürelerinin bir yıl olduğu bildirildi. Yaklaşık 100 bin gönüllü Ukraynalı'nın bir savaş için hazır hale getirildiği kaydedildi.



    ABD'DEN BİR YAPTIRIM DAHA
    ABD Başkanı Biden, Kuzey Akım-2 projesini yapan Rus Nord Stream 2 AG'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi. "Rusya büyük çaplı bir işgal hazırlığında" dedi.



    NARIŞKIN'I FIRÇALADI
    Rusya lideri Putin dün Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. İstihbarat Başkanı Sergey Narişkin'i fırçaladı! "Bu iki devlet, Rusya'ya katılmalı" diyen Sergey Narişkin'e, "Adam gibi konuş" diyerek sert çıktı.



        TÜRKİYE ZARAR GÖRÜR
        NEW YORK TIMES: Ukrayna-Rusya arasında olası bir savaş durumunda, en çok Türkiye etkilenir.
        NBC NEWS: ABD, Zelenskiy'e Kiev'den ayrılmasını söyledi.
        NATO: Rusya'dan diplomasi yolunu seçmesini istiyoruz.
        ALMANYA: Kuzey Akım-2 projesi tamamen durdurulabilir.
        PETROL: Rusya'nın ayrılıkçı cumhuriyetleri tanımasıyla petrol fiyatı 102 dolara çıktı. Sonra 98 dolara indi.
        SWIFT: Rusya'nın, 200'den fazla ülkede binlerce finans kurumu tarafından kullanılan SWIFT'ten çıkarılması gündeme geldi.
        OLİGARK YASAĞI: İngiltere, 200 Rus oligarka yasak getirdi. Listede önemli isimlerin olmadığına dikkat çekildi.
        ŞİRKET: ABD 43 şirketi kara listeye aldı. Bu şirketler arasında Prominvestbank, CSKA futbol kulübü ve PSB Forex de bulunuyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Çocuklar sınıfta, anneler iş başında
        Haberler Dünya Rusya- Ukrayna gerilimi yükseliyor! Putin'in Donetsk ve Luhansk tanımasının ardından dünya ayağa kalktı
            SON DAKİKA