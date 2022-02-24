Rusya- Ukrayna gerilimi yükseliyor! Putin'in Donetsk ve Luhansk tanımasının ardından dünya ayağa kalktı

Dünya, Rusya-Ukrayna krizine kilitlendi. Moskova'nın Donbas Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıması, tansiyonu yükseltti. Kremlin'e ilk yaptırım kararları, İngiltere ve ABD'den geldi. Dünyanın birçok ülkesi, Rusya'nın bu hamlesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dikkat çekip, Moskova'yı kınadıklarını bildirdi. Kiev yönetimi, ABD, Avrupa ve NATO'dan destek istedi. Bu arada yedek askerlerini göreve davet etti. 18 - 60 yaş aralığındaki yedek askerlerin maksimum görev sürelerinin bir yıl olduğu bildirildi. Yaklaşık 100 bin gönüllü Ukraynalı'nın bir savaş için hazır hale getirildiği kaydedildi.