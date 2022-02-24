Rusya- Ukrayna gerilimi yükseliyor! Putin'in Donetsk ve Luhansk tanımasının ardından dünya ayağa kalktı

Dünya, Rusya-Ukrayna krizine kilitlendi. Moskova'nın Donbas Bölgesi'ndeki Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıması, tansiyonu yükseltti. Kremlin'e ilk yaptırım kararları, İngiltere ve ABD'den geldi. Dünyanın birçok ülkesi, Rusya'nın bu hamlesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dikkat çekip, Moskova'yı kınadıklarını bildirdi. Kiev yönetimi, ABD, Avrupa ve NATO'dan destek istedi. Bu arada yedek askerlerini göreve davet etti. 18 - 60 yaş aralığındaki yedek askerlerin maksimum görev sürelerinin bir yıl olduğu bildirildi. Yaklaşık 100 bin gönüllü Ukraynalı'nın bir savaş için hazır hale getirildiği kaydedildi.
ABD'DEN BİR YAPTIRIM DAHA
ABD Başkanı Biden, Kuzey Akım-2 projesini yapan Rus Nord Stream 2 AG'ye yaptırım uygulayacaklarını söyledi. "Rusya büyük çaplı bir işgal hazırlığında" dedi.
NARIŞKIN'I FIRÇALADI
Rusya lideri Putin dün Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı. İstihbarat Başkanı Sergey Narişkin'i fırçaladı! "Bu iki devlet, Rusya'ya katılmalı" diyen Sergey Narişkin'e, "Adam gibi konuş" diyerek sert çıktı.