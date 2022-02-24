İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Kiev'de şiddetli patlama sesleri

03.23: ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

'SABOTAJ GRUPLARI KİEV'E SIZDI'

02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.

02.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

01.46: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh açıklamalarda, "Zaman içinde Rusya'nın gaz ve petrol dışında ekonomisini çeşitlendirmesi kısıtlanmış olacak." dedi.

01.17: Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

00.37: Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

00.16: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransız tarafının inisiyatifiyle düzenlenen Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesi sırasında, Ukrayna çevresindeki durum hakkında ciddi ve açık bir görüş alışverişi yapıldı" denildi.

00.08: Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.