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    • Dünya
    • 25.02.2022 06:34
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    • 25.02.2022 07:04
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    İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Kiev'de şiddetli patlama sesleri

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya saldırı emri verdi. Başkent Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı. ABD ordusu, Romanya'daki hava üssünden kalkış yapan F-35 jetlerinin fotoğraflarını paylaştı. Estonya ve Litvanya'ya da F-35'lerin konuşlandırıldığı bildirildi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaştan son dakika haberleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Dünyanın korkuyla beklediği haber dün sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan yayıldı, Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti. Rusya yalnızca Donbas'ta özel bir askeri operasyon yapıldığını savunsa da Ukrayna'nın her şehrine füze fırlattı, gün boyu patlama sesleri kesilmedi.



    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Kiev'de yerel saatle 04.20'den sonra art arda patlamalar yaşandı.



    Dün de Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.

    Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmıştı.

        Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmış, banka ve eczane önlerinde kuyruklar oluşmuştu.


        İşte dünyayı kilitleyen savaşta dakika dakika tüm gelişmeler;

        06.30: Ukrayna makamlarından gelen iddiaya göre, Rus uçağı Kiev üzerinde vuruldu.

        05.27 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu.

        04.41: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rusya'ya karşı finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı ile vize politikası gibi çeşitli alanlarda uygulanacak yeni yaptırımları belirledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Macron ortak açıklama yaptı. Macron, "Bu savaş ortamında bu toplantıyı yapıyoruz. Diplomasiye şans tanıyarak hareket etmeye çalıştık. Putin'in seçimi Avrupa tarihini sarsmaya çalışmaktır. Rusya'nın da imzalamış olduğu sözleşmelere aykırı bir durumdur. Bizim birliğimizi gerekli görüşmeleri gerçekleştirip diplomasiye şans tanımaya çalıştık. Müttefiklerimizin yanında yer alacağız. Siber saldırılara karşı ve dezenformasyon ile ilgili önlemlerimizi aldık. Avrupa topraklarına bir saldırı oldu. Avrupa'nın sadece tüketici pazarı olmadığını bir birlik olduğunu göstermiş olduk. Teknolojik egemenlikten de bahsediyoruz" dedi.

        04.40: Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna'nın Sumi kentinde çatışmaların şiddeti zirveye ulaştı.

        04.03 Rusya Savunma Bakanlığı'nın internet sitesine siber saldırı yapılarak çökertildi.

        03.49 Karadeniz'deki "Yılan Adası" Rusların eline geçti.

        03.23: ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef alan ekonomik ve finansal yaptırımlar getirerek, Rus mali sisteminin temel altyapısını hedef alan kapsamlı ekonomik önlemleri uygulamaya koyduğunu duyurdu.

        'SABOTAJ GRUPLARI KİEV'E SIZDI'
        02.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları'nın" ülkenin başkenti Kiev'e sızdığını açıkladı.

        02.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

        01.46: Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh açıklamalarda, "Zaman içinde Rusya'nın gaz ve petrol dışında ekonomisini çeşitlendirmesi kısıtlanmış olacak." dedi.

        01.17: Ukrayna'da genel seferberlik ilan edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

        00.37: Lviv Gümrük Başkanı Daniil Menshikov, 18-60 yaş arası erkeklerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

        00.16: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransız tarafının inisiyatifiyle düzenlenen Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesi sırasında, Ukrayna çevresindeki durum hakkında ciddi ve açık bir görüş alışverişi yapıldı" denildi.

        00.08: Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı'nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.



        DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ
        Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

        Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

        Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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        Haberler Dünya İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Kiev'de şiddetli patlama sesleri
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