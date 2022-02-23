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    • Dünya
    • 23.02.2022 14:40
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    • 23.02.2022 14:43
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    SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Nazi destekçisi grup Kırım'da kiliseye saldırırken yakalandı! Ortalığı kan gölüne çevireceklerdi

    Son dakika haberleri... Rusya Ukrayna son durumu tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. Rusya lideri Putin'in yaptığı kritik açıklama sonrası son dakika haberleri ve tepkiler peş peşe gelirken, Rusya Ukrayna savaşı çıkacak mı sorusu da gündemden düşmeyen bir cümle oldu. Bu sırada Rus haber ajansı Interfax'tan gelen bir bilgiye göre, Ukrayna'nın Kırım şehrindeki bir kiliseyi patlatma hazırlığında olan Nazi destekçisi bir grup kıskıvrak yakalandı. İşte haberin ayrıntıları...

    Ortalık kan gölüne dönecekti! Kiliseye saldırı...

    Son dakika haberleri: Rusya'nın haber ajansı Interfax'ın ifadesine göre, Rusya Federasyonu'nda yasaklanan aşırılık yanlısı Neo-Nazi destekçilerinin Kırım'da bir kiliseyi patlamaya hazır olduğu ifade edildi. Durdurulan şüpheliler gözaltına alındı.

    TALİMATLARDA NAZİ SEMBOLÜ
    Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, tutuklardan birinin garajında patlayıcı madde ile patlayıcı madde üretimine yönelik bileşenlerin ele geçirildini de sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra şüpheliler patlayıcı yapma talimatlarında ve planlanan terör saldırısının tartışıldığı yazışmalarında 'Nazi' sembolü bulundu.

    'RADİKAL İDEOLOJİ'
    Bunun yanı sıra iletişim araçlarında da skandal yazışmaların bulunduğu ifade edildi. Bu yazışmaların Nazilerin 'radikal ideolojisini' kanıtladığını söylendi.

    HENÜZ NET BİR BİLGİ VERİLMEDİ
    Özel operasyona dair henüz net bir bilgi verilmedi. Bunun yanı sıra saldırganların kimlikleri de açıklanmadı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alınan tedbirler sonucunda bölgedeki Ortodoks kiliselerinin birinde halkı sindirebilmek için el yapımı patlayıcıyı harekete geçirmeyi planlayan Ukraynalı Nazi destekçisi örgüte üye 6 Rus vatandaşı gözaltına alındı"

        KAZAN'DAKİ SALDIRI
        Bu olay Ukrayna'da bir ilk değil. Daha önce de Kasım 2021'in sonunda Kazan'da buluan bir eğitim kurumunda benzer bir şekilde bir silahlı saldırı düzenlenmişti. Yakalanan zanlı, terör eylemi gerçekleştirdiğini itiraf etmişti.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Nazi destekçisi grup Kırım'da kiliseye saldırırken yakalandı! Ortalığı kan gölüne çevireceklerdi
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