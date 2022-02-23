SON DAKİKA: Rusya Ukrayna son durum | Nazi destekçisi grup Kırım'da kiliseye saldırırken yakalandı! Ortalığı kan gölüne çevireceklerdi

Son dakika haberleri: Rusya'nın haber ajansı Interfax'ın ifadesine göre, Rusya Federasyonu'nda yasaklanan aşırılık yanlısı Neo-Nazi destekçilerinin Kırım'da bir kiliseyi patlamaya hazır olduğu ifade edildi. Durdurulan şüpheliler gözaltına alındı.

TALİMATLARDA NAZİ SEMBOLÜ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yaptığı açıklamada, tutuklardan birinin garajında patlayıcı madde ile patlayıcı madde üretimine yönelik bileşenlerin ele geçirildini de sözlerine ekledi. Bunun yanı sıra şüpheliler patlayıcı yapma talimatlarında ve planlanan terör saldırısının tartışıldığı yazışmalarında 'Nazi' sembolü bulundu.