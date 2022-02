Eyfel Kulesi'nden daha uzun boyutuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi olan 'Wonder of the Seas', suya inmeye hazırlanıyor.

4 Mart'ta ABD Florida'dan Karayipler'e ilk yolculuğunu gerçekleştirecek olan 362 metrelik dev gemi, 18 güvertesi, 6 bin 988 yolcu ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle öne çıkıyor.

Mart ayında Florida'dan Karayipler'e 5 ila 7 gecelik yolculuklar yapacak olan gemi, Mayıs'tan itibaren ise Batı Akdeniz turlarına çıkacak.