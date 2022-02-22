Son dakika: Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: Ukrayna krizi Moskova - Ankara ilişkilerine engel değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini engellemediğini söyledi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI VURGULUYORUZ"
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığı tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı sonrası Türkiye durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki göstermişti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.