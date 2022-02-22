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    • Dünya
    • 22.02.2022 18:47
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    • 22.02.2022 19:07
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    Son dakika: Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: Ukrayna krizi Moskova - Ankara ilişkilerine engel değil

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığı tanıyıp ve bölgeye asker gönderme kararının ardından Türkiye'den tepki gelmiş Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı durumu 'kabul edilemez' olarak yorumlamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin Türkiye - Rusya ilişkilerine engel olmadığını söyledi. Peskov, "İkili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.

    Rusya’dan Türkiye açıklaması! Ukrayna...

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Türkiye arasındaki Ukrayna konusuyla ilgili görüş ayrılıklarının Moskova ve Ankara'nın ilişkilerini sürdürmelerini engellemediğini söyledi.

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. (Görüş ayrılıkları) Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" ifadelerini kullandı.



    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "UKRAYNA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI VURGULUYORUZ"
    Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Luhansk ve Donetsk'in bağımsızlığı tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı sonrası Türkiye durumun kabul edilemez olduğunu belirterek tepki göstermişti.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.


    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

    "Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir.

        Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz.

        Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz."


        BAŞKAN ERDOĞAN: RUSYA'NIN KARARI KABUL EDİLEMEZ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik ABD'nin provokatif açıklamalarının, Avrupalı liderlerin tansiyonun düşürülmesi girişimlerinden sonuç alınamadığının hatırlatılması ve "Türkiye'nin, sizin başlattığınız bir süreç var. O ne aşamada? Buradan diplomasinin hala bir şansı var mı?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:



        "Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle Münih Konferansı'ndaki garipliklerin hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz."
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        Haberler Dünya Son dakika: Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması: Ukrayna krizi Moskova - Ankara ilişkilerine engel değil
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