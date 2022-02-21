Rusya ablukası Kiev yönetimini zor durumda bıraktı! Kremlin Belarus’a yığdığı 30 bin askeri geri çekiyor

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın, 160 bini geçtiği öğrenildi. Rus Ordusu'nun, kuzey, doğu ve güney yönlerden Ukrayna'yı kuşatmış durumda olduğu kaydedildi. Rusya ve Belarus'un birlikte gerçekleştirdiği dev tatbikat, yürekleri ağza getirdi. Belarus yönetimi, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin daha fazla tatbikat için ülkede kalacağını bildirdi. Belarus topraklarından gerçekleşecek muhtemel bir Rus saldırısının, doğrudan 90 kilometre uzaklıktaki başkenti Kiev'i hedef alacağı öğrenildi. Beyaz Saray, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği uyarısını yineledi.