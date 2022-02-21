Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rusya ablukası Kiev yönetimini zor durumda bıraktı! Kremlin Belarus’a yığdığı 30 bin askeri geri çekiyor

    Kiev yönetimi, Rusya’nın ablukası karşısında zor durumda kaldı. Kremlin, Belarus’a yığdığı 30 bin askeri, geri çekmeme kararı aldı. Ortak tatbikatlar, panik yarattı!

    Ukrayna’ya ’Bela’rus!

    Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın, 160 bini geçtiği öğrenildi. Rus Ordusu'nun, kuzey, doğu ve güney yönlerden Ukrayna'yı kuşatmış durumda olduğu kaydedildi. Rusya ve Belarus'un birlikte gerçekleştirdiği dev tatbikat, yürekleri ağza getirdi. Belarus yönetimi, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin daha fazla tatbikat için ülkede kalacağını bildirdi. Belarus topraklarından gerçekleşecek muhtemel bir Rus saldırısının, doğrudan 90 kilometre uzaklıktaki başkenti Kiev'i hedef alacağı öğrenildi. Beyaz Saray, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği uyarısını yineledi.



    ÖLÜM TİMİ DONBAS'TA
    Ukrayna'da ayrılıkçı milislerin olduğu Donetsk ve Lugansk'tan çatışma haberleri gelmeye devam etti. Bölgeye "Ölüm Timi" olarak bilinen Rus paralı askerler Wagnerler'in gönderildiği öğrenildi.



    Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ortak tatbikatı Kremlin Sarayı'ndan birlikte takip etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
    Haberler Dünya Rusya ablukası Kiev yönetimini zor durumda bıraktı! Kremlin Belarus’a yığdığı 30 bin askeri geri çekiyor
        SON DAKİKA