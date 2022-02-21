Modacı Brunel de sapık arkadaşı Epstein gibi cezaevinde canına kıydı!

ABD'li işadamı Jeffrey Epstein'ın genç kadınlara tecavüz etmesiyle ilgili davada yargılanan modacı Jean-Luc Brunel de gözaltına tutulduğu hapishanede intihar etti. Epstein'e en yakın isimlerden biri olan ve mahkemede Epstein ile uçakta çekilmiş fotoğrafları da delil olarak gösterilen Brunel'in de tecavüz suçlamasıyla yargılanacağı belirtilmişti. Brunel'in La Sante Cezaevi'ndeki hücresinde cuma gecesi kendini astığı belirlendi! Brunel'in avukatları, "Onun intihar kararı, suçluluk duygusuyla değil, derin bir adaletsizlik duygusuyla yapılmıştır. Jean-Luc Brunel masumiyetini kanıtlamaktan vazgeçmedi" dedi.