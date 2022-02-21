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    • Dünya
    • 21.02.2022 19:24
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    • 21.02.2022 19:25
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    İran’da affedilen idam mahkumu kalp krizinden öldü!

    Son dakika haberleri... İran’da 18 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle idama çarptırılan 55 yaşındaki mahkum, affedildiğini ve mahkeme tarafından kısas hükmünün kaldırıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

    İdamdan kurtulduğunu duyunca kalp krizi geçirdi

    İran basınında yer alan haberlerde, İran'ın Bender Abbas şehrinde 18 yıl önce işlediği cinayet nedeniyle idama çarptırılan 55 yaşındaki mahkumun affedildiğini ve mahkeme tarafından kısas hükmünün kaldırıldığını öğrendiğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

    18 YIL ÖLÜM KORKUSUYLA YAŞADI
    Mahkumun ailesi tarafından yapılan açıklamada, cinayet suçundan idam cezası alan mahkumun 18 yıl boyunca ölüm korkusuyla yaşadığı ve öldürdüğü kişinin ailesi tarafından affedildiğini öğrendiğinde yaşadığı büyük sevinç nedeniyle kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

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    Haberler Dünya İran’da affedilen idam mahkumu kalp krizinden öldü!
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