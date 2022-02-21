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    Amazon'un kurucusu Jeff Bezoz 500 milyon dolarlık yelkenli yat sahibi olmaya hazırlanıyor!

    Deniz tutkunu milyarderler yat yarışına girdi. Kesenni ağzını sonuna kadar açan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 500 milyon dolara dünyanın en büyük yelkenli yatının sahibi olmaya hazırlanıyor.

    ’Yat’ırım yarışı

    Deniz tutkunu milyarder işadamları, yatları için kesenin ağzını açıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 500 milyon dolara dünyanın en büyük yelkenli yatının sahibi olmaya hazırlanıyor. 127 metrelik ultra lüks bu yatın inşaatının tamamlanmasıyla, ABD'li işadamı Barry Diller'e ait 93 metrelik Eos ikinci sıraya gerileyecek. Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'a ait 'Musashi' ise 88 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yatları arasında. Bu yat da Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in 73 metrelik 'Dragonfly'ından daha büyük...



    Y721 - Jeff Bezos
    Maliyet: 500 milyon dolar
    Uzunluk: 127 metre
    Kapasite: 40 mürettebat ve 18 misafir için alan
    En yüksek hız: 20 knot



    Eos - Barry Diller
    Maliyet: 200 milyon $
    Uzunluk: 93 metre
    Kapasite: 21 mürettebat ve 16 misafir için alan
    En yüksek hız: 16 knot



        Musashi - Larry Ellison
        Maliyet: 160 milyon $
        Uzunluk: 88 metre
        Kapasite: 23 mürettebat ve 18 misafir için alan
        En yüksek hız: 12 knot



        Dragonfly - Sergey Brin
        Maliyet: 81 milyon $
        Uzunluk: 73 metre
        Kapasite: 16 mürettebat ve 14 misafir için alan
        En yüksek hız: 25 knot



        Jeff Bezos için Hollanda'da inşa edilen yatın açık denize ulaşabilmesi için Rotterdam'ın simge yapılarından tarihi Koningshaven Köprüsü'nün bir kısmının söküleceğinin açıklanması tartışmaya yol açmıştı.

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        Haberler Dünya Amazon'un kurucusu Jeff Bezoz 500 milyon dolarlık yelkenli yat sahibi olmaya hazırlanıyor!
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