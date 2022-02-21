Amazon'un kurucusu Jeff Bezoz 500 milyon dolarlık yelkenli yat sahibi olmaya hazırlanıyor!

Deniz tutkunu milyarder işadamları, yatları için kesenin ağzını açıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 500 milyon dolara dünyanın en büyük yelkenli yatının sahibi olmaya hazırlanıyor. 127 metrelik ultra lüks bu yatın inşaatının tamamlanmasıyla, ABD'li işadamı Barry Diller'e ait 93 metrelik Eos ikinci sıraya gerileyecek. Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'a ait 'Musashi' ise 88 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yatları arasında. Bu yat da Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in 73 metrelik 'Dragonfly'ından daha büyük...