Amazon'un kurucusu Jeff Bezoz 500 milyon dolarlık yelkenli yat sahibi olmaya hazırlanıyor!

Deniz tutkunu milyarder işadamları, yatları için kesenin ağzını açıyor. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da 500 milyon dolara dünyanın en büyük yelkenli yatının sahibi olmaya hazırlanıyor. 127 metrelik ultra lüks bu yatın inşaatının tamamlanmasıyla, ABD'li işadamı Barry Diller'e ait 93 metrelik Eos ikinci sıraya gerileyecek. Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'a ait 'Musashi' ise 88 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük yatları arasında. Bu yat da Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in 73 metrelik 'Dragonfly'ından daha büyük...
Y721 - Jeff Bezos
Maliyet: 500 milyon dolar
Uzunluk: 127 metre
Kapasite: 40 mürettebat ve 18 misafir için alan
En yüksek hız: 20 knot
Eos - Barry Diller
Maliyet: 200 milyon $
Uzunluk: 93 metre
Kapasite: 21 mürettebat ve 16 misafir için alan
En yüksek hız: 16 knot