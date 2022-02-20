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    • Dünya
    • 20.02.2022 11:08
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    • 20.02.2022 11:24
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    Son dakika: İçinde Türk yolcuları da vardı! Yunanistan'da yanan feribotla ilgili flaş açıklama

    Son dakika... Yunanistan'ın Korfu Adası açıklarında içinde Türk yolcuların da olduğu İtalya bayraklı feribotta yangın çıktı. Saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda gemideki yolcu ve mürettebatın büyük bir kısmı Yunanistan'ın Korfu adasına taşınmıştı. Aralarında bir Türk de olduğu bilinen 12 kişi halen aranırken, Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Bölgeden gelen son bilgiye göre Yunanistan’da yanan gemiden kurtarılan Türkler yurda döndü.

    Yunanistan’da yanan feribotla ilgili flaş açıklama

    Yunanistan'dan İtalya açıklarına doğru giderken sabah saatlerinde bir gemiden çıkan yangın, uluslararası alanda faciaya neden olmuştu. Yerel yetkililerin bildirdiğine göre gemide 241 yolcu ve 51 mürettebat bulunuyordu.

    Yunan Denizcilik Bakanlığı yetkilisinin yaptığı bir son dakika açıklamasına göre, kayıp olan 1 kişinin daha bulunduğunu söyledi. Ancak kayıp diğer 11 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kayıp olan kişiler arasında bir Türk de vardı. Bulunan kişinin kimliğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

    Gemiden kurtarılan kişilerin çoğu Yunanistan'ın Korfu adasına taşınmıştı. Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, dün feribottan kurtarılıp adaya yerleştirilen Türk vatandaşları ziyaret etmiş ve gerekli tüm yardımların yapılacağını belirtmişti.
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        Haberler Dünya Son dakika: İçinde Türk yolcuları da vardı! Yunanistan'da yanan feribotla ilgili flaş açıklama
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