SON DAKİKA: Akdeniz'de felaket! İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı: 237 yolcu ve 21 mürettebat vardı! Üç römorkor ve üç devriye botu...

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, 237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yunanistan yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiğini açıkladı.

237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde Yangın çıktı.