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    • Dünya
    • 18.02.2022 09:10
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    • 18.02.2022 09:19
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    SON DAKİKA: Akdeniz'de felaket! İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı: 237 yolcu ve 21 mürettebat vardı! Üç römorkor ve üç devriye botu...

    Son dakika haberleri... Akdeniz'de İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı. 237 yolcu ve 21 mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale için üç römorkor ve üç devriye botu gönderilirken yolcular Yunanistan'ın Korfu adasına nakledildi.

    Akdeniz’de facia! Yolcu gemisi alevlere teslim oldu

    AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, 237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yunanistan yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiğini açıkladı.

    237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'de seyreden İtalyan bayraklı yolcu gemisinde Yangın çıktı.

    Turistlerin ağırlıklı olduğu geminin kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi. Genide çıkan yangın sonrası Akdeniz'de kısa sürede zamana karşı yarış başladı.

    Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmekte olan Euroferry Olympia'ya yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiği açıklandı.

    Yunan sahil güvenlik basın ofisinden bir yetkili AFP'ye verdiği demeçte, olayın Yunanistan ile Arnavutluk arasında, Korfu'nun kuzey kıyısı açıklarında sabah 1:30 GMT'de (TSİ 4:30) meydana geldiği belirtildi.

    Ticaret Donanması Dışişleri Bakanı Kostas Katsafados Yunan radyo istasyonu Skai'ye verdiği demeçte tüm yolcular güvende olduğu bilgisini verdi.
        Yalnız Kurt fragman
        Haberler Dünya SON DAKİKA: Akdeniz'de felaket! İtalyan bayraklı yolcu gemisinde yangın çıktı: 237 yolcu ve 21 mürettebat vardı! Üç römorkor ve üç devriye botu...
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