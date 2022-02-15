Terör örgütü PKK Azez'de sivilleri hedef aldı! Peş peşe füzeli saldırı

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.

4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

TOPÇU ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERİLDİ

Muhalifler, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.