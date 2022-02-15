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    • Dünya
    • 15.02.2022 18:41
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    • 15.02.2022 18:48
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    Terör örgütü PKK Azez'de sivilleri hedef aldı! Peş peşe füzeli saldırı

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK yine sivilleri hedef almaya devam ediyor. YPG/PKK'nın, Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil ise yaralandı.

    AA
    Kalleşler yine sivillere saldırdı!

    Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine füzeli saldırı gerçekleştirdi.

    Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK füzelerle saldırdı.

    4 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
    Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

    Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

    TOPÇU ATIŞLARIYLA KARŞILIK VERİLDİ
    Muhalifler, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.

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    Haberler Dünya Terör örgütü PKK Azez'de sivilleri hedef aldı! Peş peşe füzeli saldırı
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