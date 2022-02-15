Başkan Erdoğan Dubai Emiri Al Maktum ile görüştü

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle, Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmî ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.





Dubai Expo 2020'deki liderlik sergi alanında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Dubai Emiri Al Maktum, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.



Başkan Erdoğan, ziyaretinde şeref defterine şunları kaydetti: "EXPO 2020 Dubai'yi, Türkiye millî günü vesilesiyle ziyaretim esnasında liderlik sergi alanında ağırlanmaktan büyük bahtiyarlık duydum. Değerli kardeşim Al Maktum'a sıcak misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. 'Zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak' temasıyla gerçekleştirilen EXPO 2020'nin başarısından dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ni tebrik ediyorum."