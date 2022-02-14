Ermeni lobisi Morgan Freeman'ın THY reklamında oynamasını hazmedemedi! Türkiye hakkında skandal ifadeler

Türkiye'nin en büyük markalarından olan Türk Hava Yolları'nın Morgan Freeman ile çektiği yeni reklam filmi, dün gerçekleştirilen Super Bowl etkinliğinde yayınlandı. Ünlü Hollywood yıldızı Morgan Freeman da sosyal medya hesabından "Pangea" temalı reklam filmini paylaştı. Reklamda oynayan Greeman, Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) tarafından lince uğradı.
THY'YE BOYKOT ÇAĞRISI
Twitter'dan açıklama yapan ANCA, THY'yi boykot etmeye çağırdı.
TÜRKİYE HAKKINDA SKANDAL İFADE
Türkiye'ye "terörist" diyerek hakaret eden ANCA, ülkemizi sivilleri öldürmekle suçlayarak THY'yi boykot etmeye çağırdı. "Don't Fly" başlığıyla açıklama yayınlayan ANCA, Morgan Freeman'in paylaşımını alıntılayarak, Türkiye ve THY hakkında skandal ifadeler kullandı.
5 YIL ARADAN SONRA THY'NİN İKİNCİ KEZ REKLAM YÜZÜ OLMUŞTU
Türk Hava Yolları (THY) ünlü aktör Morgan Freeman'ın rol aldığı süper kıta Pangea'dan esinlendiği yeni reklam filmini yayınladı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl eylül ayında başlayan reklam filminin çekimleri İstanbul ve New York'ta gerçekleşti.
Gerçek görüntülerin yanı sıra görsel efektler ve bilgisayar destekli canlandırma sahneleri de yer alan filmde, 2017'den sonra ikinci kez markanın reklam yüzü olan dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman, güçlü seslendirmesi ve etkileyici oyunculuğuyla markanın mesajını başarılı bir şekilde ulaştırıyor.
Milyonlarca yıl önce tüm kıtaların tek bir kara parçası olduğu süper kıta Pangea'dan ilham alarak kişileri ve dünyayı yeniden bir araya getirebilme mesajı verilen film, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği 56. Super Bowl'da 13 Şubat Pazar günü, bu sene altıncı kez yer alacak.
Reklam filmi, dünyanın en çok ülkesini birbirine bağlayan THY'nin küresel kampanyası kapsamında 136 ülkede izleyicilerle buluşacak.