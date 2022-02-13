Önce Ermenistan sonra Gürcistan'da peş peşe büyük depremler! Kars'ın Akyaka ilçesi... AFAD Kandilli Rasathanesi Son depremler...

KARS AKYAKA İLÇESİ...

Paylaşımda, "Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Depremin derinliğinin 5,61 kilometre olarak ölçüldüğü kaydedildi.

BİR DEPREM DE GÜRCİSTAN'DA

Daha sonra Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nden alınan bilgiye göre, ülkede yerel saatle 22,25'te 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.13 22:12:16 41.1032 43.9282 9.2 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 22:11:20 41.1390 43.9412 9.4 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 22:11:19 38.4098 31.4253 9.4 -.- 1.4 -.- ALANYURT-AKSEHIR (KONYA) İlksel

2022.02.13 21:59:33 40.1088 31.6565 3.9 -.- 2.0 -.- DAVUTOGLAN-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2022.02.13 21:52:53 37.8882 27.2535 5.1 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.02.13 21:50:40 41.1508 43.8748 2.3 -.- 2.3 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:46:28 41.1527 43.9392 5.6 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:41:53 41.1155 43.8810 7.2 -.- 2.1 -.- ERMENISTAN REVIZE01 (2022.02.13 21:41:53)

2022.02.13 21:37:02 41.1423 43.9872 5.0 -.- 2.4 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:35:02 40.9877 43.9010 5.0 -.- 3.1 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:28:46 41.1278 43.9107 3.6 -.- 4.0 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:25:54 41.1763 43.9798 5.6 -.- 5.6 5.6 ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.02.13 21:20:01 40.7040 32.9288 6.7 -.- 1.9 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel