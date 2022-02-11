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    • Dünya
    • 11.02.2022 08:32
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    • 11.02.2022 09:36
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    Libya’da Başbakan seçilen Fethi Başağa'dan demokratik süreç vurgusu: Bir sonraki hükümet herkes için olacak

    Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından dün yeni başbakan seçilen Fethi Başağa, Abdulhamid Dibeybe’nin demokratik sürece saygı duyacağına inandığını ifade etti. Başağa açıklamasında, "Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti’ne teşekkür ediyorum. Bir sonraki hükümet herkes için olacak.’" dedi.

    AA
    Libya’da yeni Başbakan Başağa!

    Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçti. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oturumda, ülkenin doğusundaki milletvekillerinin katılımıyla Meclisi Başkanı Akile Salih'in başkanlığında yapılan oturumda, milletvekillerinin çoğunluğu Başağa lehine oy verdi.



    BAŞAĞA MİSRATA KENTİNDEN BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU.
    Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmadı. Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler 24 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor. Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Misrata kentinden başkan adayı olmuştu.


    LİBYA'NIN DOĞUSUNDAKİ TEMSİLCİLER MECLİSİNCE BAŞBAKAN SEÇİLEN BAŞAĞA'DAN DEMOKRATİK SÜREÇ VURGUSU
    Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından dün yeni başbakan seçilen Fethi Başağa, Abdulhamid Dibeybe'nin demokratik sürece saygı duyacağına inandığını ifade etti.

        Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na gelişinde basın mensuplarına konuşan Başağa, Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi ile iş birliği içerisinde olacağını söyledi.

        Başağa açıklamasında, "Dibeybe'nin demokratik sürece saygı duyacağına inanıyoruz." dedi.

        Fethi Başağa açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

        "Dünya ülkeleri ile ilişkimiz karşılıklı saygıya dayalı olacak. Bu zor süreçteki çalışmaları için Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'ne teşekkür ediyorum. Bir sonraki hükümet herkes için olacak.'"

        Başbakan Abdulhamid Dibeybe 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevini ancak seçilmiş bir hükümete devredeceğini açıklamıştı.

        NE OLMUŞTU?
        BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

        Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

        Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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