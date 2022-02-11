Libya’da Başbakan seçilen Fethi Başağa'dan demokratik süreç vurgusu: Bir sonraki hükümet herkes için olacak

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçti. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oturumda, ülkenin doğusundaki milletvekillerinin katılımıyla Meclisi Başkanı Akile Salih'in başkanlığında yapılan oturumda, milletvekillerinin çoğunluğu Başağa lehine oy verdi.
BAŞAĞA MİSRATA KENTİNDEN BAŞKAN ADAYI OLMUŞTU.
Tobruk'taki oturuma ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmadı. Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler 24 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor. Eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Misrata kentinden başkan adayı olmuştu.
LİBYA'NIN DOĞUSUNDAKİ TEMSİLCİLER MECLİSİNCE BAŞBAKAN SEÇİLEN BAŞAĞA'DAN DEMOKRATİK SÜREÇ VURGUSU
Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından dün yeni başbakan seçilen Fethi Başağa, Abdulhamid Dibeybe'nin demokratik sürece saygı duyacağına inandığını ifade etti.