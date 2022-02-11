Libya’da Başbakan seçilen Fethi Başağa'dan demokratik süreç vurgusu: Bir sonraki hükümet herkes için olacak

Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na gelişinde basın mensuplarına konuşan Başağa, Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi ile iş birliği içerisinde olacağını söyledi.

Başağa açıklamasında, "Dibeybe'nin demokratik sürece saygı duyacağına inanıyoruz." dedi.

Fethi Başağa açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleri ile ilişkimiz karşılıklı saygıya dayalı olacak. Bu zor süreçteki çalışmaları için Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti'ne teşekkür ediyorum. Bir sonraki hükümet herkes için olacak.'"

Başbakan Abdulhamid Dibeybe 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevini ancak seçilmiş bir hükümete devredeceğini açıklamıştı.