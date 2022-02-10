Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 11.02.2022 00:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.02.2022 01:17
    ABONE OL

    Görenler şoke oldu: Meksika'da kuş sürüsü bir anda yere çakıldı

    Meksika'da görenlerin gözlerine inanamadığı bir olay yaşandı. Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsünün yere çakılması sonucu onlarca kuş telef oldu. Uzmanlar, göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti. İşte kuşların yere çakılma anı ve detaylar...

    İHA
    Kuş sürüsü bir anda yere çakıldı

    Meksika'nın kuzeyinde görenlerin gözlerine inanamadığı bir olay yaşandı.

    KUŞ SÜRÜSÜ YERE ÇAKILDI
    Meksika'nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsü yere çakıldı. Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş telef olurken, sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü.

    Sürünün yere çakıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kuş sürüsünün bu davranışına neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.

    POLİSLER VETERİNERDEN YARDIM İSTEDİ
    Sokakta ve evlerinin önünde onlarca ölü kuşun olduğunu gören bölge sakinleri, olayı polise bildirdi.

    Yetkililer, olayı nedenini araştırmak için bir zooteknist veterinerden yardım istedi.

        ZEHİRLİ GAZ YA DA ELEKTRİK HATTI
        Uzmanlar, göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti.



        Sarı Başlı Ardıç kuşları, yaz aylarını Kanada'nın kuzeyinde geçirirken kış mevsiminde ise Meksika topraklarına göçerler.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erbaş’tan A Haber’de önemli açıklamalar
        Haberler Dünya Görenler şoke oldu: Meksika'da kuş sürüsü bir anda yere çakıldı
            SON DAKİKA