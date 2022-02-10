Görenler şoke oldu: Meksika'da kuş sürüsü bir anda yere çakıldı

Meksika'nın kuzeyinde görenlerin gözlerine inanamadığı bir olay yaşandı.
KUŞ SÜRÜSÜ YERE ÇAKILDI
Meksika'nın Cuauthemoc şehrinde Sarı Başlı Ardıç cinsi kuş sürüsü yere çakıldı. Sürü içinde bulunan yaklaşık 100 kuş telef olurken, sürüdeki diğer kuşların ise yeniden havalanarak yoluna devam ettiği görüldü.
Sürünün yere çakıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kuş sürüsünün bu davranışına neyin sebep olduğu henüz belirlenemedi.
POLİSLER VETERİNERDEN YARDIM İSTEDİ
Sokakta ve evlerinin önünde onlarca ölü kuşun olduğunu gören bölge sakinleri, olayı polise bildirdi.
Yetkililer, olayı nedenini araştırmak için bir zooteknist veterinerden yardım istedi.