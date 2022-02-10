Görenler şoke oldu: Meksika'da kuş sürüsü bir anda yere çakıldı

ZEHİRLİ GAZ YA DA ELEKTRİK HATTI

Uzmanlar, göçmen kuşların yakınlardaki bir ısıtıcıdan çıkan zehirli gazları soluyarak ya da kondukları elektrik hattında oluşan aşırı yükleme sonucu böyle bir hareket yapmış olabileceklerini belirtti.





Sarı Başlı Ardıç kuşları, yaz aylarını Kanada'nın kuzeyinde geçirirken kış mevsiminde ise Meksika topraklarına göçerler.