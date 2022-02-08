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    • Dünya
    • 08.02.2022 09:07
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    • 08.02.2022 09:15
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    Finansal ve siyasi spekülatör George Soros, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e savaş açtı

    Finansal ve siyasi spekülatör George Soros, Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin'e odaklandı. Sosos yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i hedef alarak, "Şi Cinping'in yerini içeride daha az baskıcı ve dışarıda aha barışçıl birisinin alması umuluyor "ifadelerini kullandı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Özel şirketleri ve milyarderleri çeşitli baskı mekanizmalarıyla devlet kontrolü altına alan Şi'nin, Mao'dan sonraki efsanevi lider kabul edilen Deng'in mirasına ihanet ettiğini söyleyen Soros'un, Çin Komünist Partisi içindeki başka kliklere mesaj verme kaygısı taşıdığı aşikâr. Ancak bu aşikârlık, arka planda iş çevirmesiyle ünlü spekülatörün acziyetinin de bir göstergesi midir? Şi'nin ekim ayında tekrar ÇKP Genel Sekreteri seçilerek üçüncü bir dönemi garantilemesinden çekinen Soros, kartlarını açık oynuyor." ifadelerini kullandı.

    Soros, Şi Cinping’e savaş açtı

    Siyasi faaliyetleriyle tanınan milyarder yatırımcı ve finans spekülatörü George Soros, Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin'e odaklandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'dünyadaki açık toplumlara en büyük tehdit' diye niteleyen Soros, cuma günü başlayacak Pekin Kış Olimpiyatı'nı da Nazi Almanyası'nda düzenlenen 1936 Berlin Yaz Olimpiyatı ile kıyasladı.

    'OLİMPİYAT ÜZERİNDEN PROPAGANDA ZAFERİ PEŞİNDE'
    Çin'den 'dünyanın en güçlü otoriter devleti' ve 'açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' diye söz eden Soros (91), '1936 yılının Almanya'sı gibi Çin'in de Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın nümayişini, kendi sıkı kontrol sisteminin hanesine propaganda zaferi yazdırmak için kullandığını' öne sürdü.

    'KOMÜNİZME GERÇEKTEN İNANIYOR'
    Devlet Başkanı Şi Cinping'in Çin'in piyasa ekonomisi reformlarını hayata geçiren eski lideri Deng Şiaoping'den farklı olarak 'komünizme gerçekten inandığını, Mao Zedong ve Vladimir Lenin'i gerçek idolleri olarak gördüğünü' söyleyen Soros, konuşmasını Çin'de rejim değişikliği çağrısıyla noktaladı:

    'GÜCÜNÜZ DAHİLİNDEKİ HER ŞEYİ YAPIN'

    "Şi Cinping'in yerine, içeride daha az baskıcı ve dışarıda daha barışçıl birilerinin geçmesi umulmaktadır... Bu, açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdidi ortadan kaldırır ve açık toplumlar da Çin'in arzulanan yönde hareket etmesi için güçleri dahilindeki her şeyi yapmalıdır."

    SOROS ETKİSİ İŞBAŞINDA
    Soros'un kurup yönettiği Açık Toplum Vakıfları'nın destek verdikleri arasında ABD'de beyaz polisin sistematik olarak silahsız siyah katletmesine karşı eylemleriyle tanınan Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) hareketi, Amerika Planlı Ebeveynlik Federasyonu, göç reformuyla ilgili kampanyalar da var. ABD'deki bölgesel savcılık seçimleriyle de yakından ilgilenerek bu kampanyalara milyonlarca dolar yatıran Soros, birçok büyük şehirde kendi desteklediği isimlerin savcılığın başına gelmesini de sağladı.

        SOROS Şİ'YE KARŞI
        Sabah yazarı Hilal Kaplan konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Kaplan'ın yazısından öne çıkanlar şöyle:

        Açık Toplum Vakfı kurucusu. Milyarder spekülatör. Turuncu devrimlerin foncusu. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. George Soros, uzun zaman sonra kamu karşısında bir konuşma yaptı. Stanford Üniversitesi'ne bağlı Hoover Enstitüsü'nün etkinliğinde konuşan Soros'un tüm konuşma metnini konuyla ilgili olanların okumasını tavsiye ederim. Zira spekülatör bey bayağı kızgın...

        Çin Devlet Başkanı Şi'yi dolaylı olarak Hitler'e, Pekin Olimpiyatları'nı 1936 yılında Berlin'de gerçekleşen olimpiyatlara benzeten Soros, Şi'nin açık toplumların karşısındaki en büyük tehdit olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmiş ve onu istifaya davet etmiş.



        Amerikan üstünlüğü döneminin bittiğini söyleyerek Çin'de geçen sene başlayan emlak krizine de değinen Soros, Çin'e yatırım yapmamaya çağırmayı sürdürmüş. Tayland, Malezya, Endonezya ve Güney Kore gibi ülkeleri derinden etkileyen 1997 mali krizinin sebebi olarak görülen Soros'un Çin'e adeta savaş açan bir dili benimsemesi, Şi'nin popülaritesini artırmaktan başka bir işe yarar mı, emin değilim.

        Çinliler nasıl tepki vermiş diye bakayım dedim; ortalık karışmış. Çin'in devlet medyası China Daily'nin Avrupa Birliği Direktörü Chen Weihua, Soros'un tweet'inin altına direkt "Cehennemin dibine git Soros" yazmış mesela. "Çin yeni yıl başlangıcında Çin'e küfreden Soros'un hak ettiği hiçbir kelime yeterince sert değil" diyerek kendisini savunmuş. Küba'daki Çin Büyükelçisi de benim tezimi doğrularcasına şöyle demiş: "Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğer bu insanlar bizi övseydi, iki kez düşünmemiz gerekirdi." Çin Karşılaştırmalı Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Nian Zhen ise lafını hiç esirgememiş ve Soros'u alıntılayıp "Ne kadar aptal bir o. çocuğu" yazmış.

        Özel şirketleri ve milyarderleri çeşitli baskı mekanizmalarıyla devlet kontrolü altına alan Şi'nin, Mao'dan sonraki efsanevi lider kabul edilen Deng'in mirasına ihanet ettiğini söyleyen Soros'un, Çin Komünist Partisi içindeki başka kliklere mesaj verme kaygısı taşıdığı aşikâr. Ancak bu aşikârlık, arka planda iş çevirmesiyle ünlü spekülatörün acziyetinin de bir göstergesi midir? Şi'nin ekim ayında tekrar ÇKP Genel Sekreteri seçilerek üçüncü bir dönemi garantilemesinden çekinen Soros, kartlarını açık oynuyor.



        Şimdiye dek "Küreselciler koronavirüsü Çin'i büyütmek için çıkardı" analizleri okudunuz. Fakat bu konuşma, söz konusu tezin biraz daha tavzih edilmesini gerektiriyor sanırım. Özetle: Çin'i "kişiye özel AVM'si" haline getiremeyen Soros, devlet kontrolünü hem insan haklarının hem de serbest piyasanın önüne koyan Şi'ye karşı...

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        Soros, Şi Cinping’e savaş açtı
        Haberler Dünya Finansal ve siyasi spekülatör George Soros, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e savaş açtı
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