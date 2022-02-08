Finansal ve siyasi spekülatör George Soros, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e savaş açtı

Siyasi faaliyetleriyle tanınan milyarder yatırımcı ve finans spekülatörü George Soros, Stanford Üniversitesi'ne bağlı düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin'e odaklandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 'dünyadaki açık toplumlara en büyük tehdit' diye niteleyen Soros, cuma günü başlayacak Pekin Kış Olimpiyatı'nı da Nazi Almanyası'nda düzenlenen 1936 Berlin Yaz Olimpiyatı ile kıyasladı.

'OLİMPİYAT ÜZERİNDEN PROPAGANDA ZAFERİ PEŞİNDE'

Çin'den 'dünyanın en güçlü otoriter devleti' ve 'açık toplumların bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' diye söz eden Soros (91), '1936 yılının Almanya'sı gibi Çin'in de Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın nümayişini, kendi sıkı kontrol sisteminin hanesine propaganda zaferi yazdırmak için kullandığını' öne sürdü.