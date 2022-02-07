ABD'nin 100 milyon dolar değerindeki F-35C savaş uçağının düşüş anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı

Kazanın yaşanma sebebiyle ilgili birçok söylenti olsa da henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı. Resmi soruşturma devam ederken ortaya çıkan bu yeni görüntüler kazayla ilgili karanlık noktaları aydınlatabilir.

ABD donanması hâlâ bu özel 5. nesil uçağını denizden çıkarabilmek için çalışmaya devam ediyor.

ÇİN DENİZALTILARINI DEVREYE SOKABİLİR

Deniz Kuvvetleri, kazanın Güney Çin Denizi'nde nerede meydana geldiğini açıklamasa da, Pekin, 3,3 milyon kilometre kare su yolunun neredeyse tamamını kendi toprakları olarak kabul ediyor. ABD, Çin'in iddialarına itiraz ederek "özgür ve açık bir Hint-Pasifik" için Vinson gibi gemileri bu alanda konuşlandırıyor.

Çin sahil güvenlik gemileri, Güney Çin Denizi sularında sürekli mevcudiyetini sürdürdüğü için söz konusu operasyonun yeni bir kriz çıkarıp çıkarmayacağı merakla bekleniyor. Analistler, Çin'in kayıp F-35'e bir göz atmak isteyebileceği konusunda hemfikirler. ABD Pasifik Komutanlığı'nın Hawaii'deki Müşterek İstihbarat Merkezi eski operasyon direktörü Carl Schuster, "Çin, denizaltılarını kullanarak onu bulmaya ve kapsamlı bir şekilde incelemeye çalışacak" dedi.