Hamile genç kadın korkunç şekilde can verdi! İş görüşmesine gitti saçları makineye sıkıştı

Belarus'ta yaşayan 21 yaşındaki hamile Umida Nazarova'nın başına gelenler tüyler ürpertti. Nazarova, iş görüşmesi için gittiği sırada saçlarını makineye kaptırması nedeniyle boğularak can verdi.
Talihsiz kadının, olay anında kanlar içinde kaldığı ve ilk müdahalenin ardından hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
Babası Dmitry, kızının ölümü sonrası fabrika yönetimi suçladı ve güvenlik kurallarının çiğnendiğini söyledi. Acılı baba, 'İki can aldılar, kızım yedi haftalık hamileydi. Saçlarının uzun olduğunu gördüler, neden ona saçını örtecek bir şey vermediler?" ifadelerinde bulundu.