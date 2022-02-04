Hamile genç kadın korkunç şekilde can verdi! İş görüşmesine gitti saçları makineye sıkıştı

Belarus mahkemesinin, adı açıklanmayan bir fabrika üretim sorumlusuna 'dürüst olmayan ve ihmalkar tavırlar nedeniyle resmi görevlerini yerine getirmemek ve bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan ceza verdiği belirtildi. Ancak davanın detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.