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    Rus iş insanı Telman İsmailov’un Antalya’da açtığı Mardan Palace icradan alıcı bekliyor!

    Rus iş insanı Telman İsmailov’un 1.4 milyar dolarlık yatırımla Antalya’da açtığı Mardan Palace, icradan alıcı bekliyor. Dünyaca ünlü isimlerin açılışına katıldığı 7 yıldızlı otelin satışı, 178 milyon liradan başlayacak.

    7 yıldızlı satış

    Antalya Kundu'daki Mardan Palace 2009'da kapılarını açarken, dünyaca ünlü isimler Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci törene katılmıştı. Mardan Palace'ın içinde Mardan Spor Kompleksi de yer alıyordu. Komplekste UEFA standartlarına sahip futbol sahaların yanı sıra 300'e yakın apart dairesi var. Kompleks 103 dönümden oluşuyordu. Azeri asıllı Rus iş insanı Telman İsmailov'un 1.4 milyar dolarlık yatırımla açtığı Mardan Palace, şimdi yeni sahibini bekliyor.



    YÜZDE 18 KDV
    İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi'ndeki icra ihalesinde Mardan Palace'ın sahibi konumundaki şirketin iflası yer alıyor. Telman İsmailov'un oğlu Sarkhan İsmailov'un da yönetiminde olduğu Ast İnşaat Turizm için mahkeme 19 Eylül 2018'de iflas kararı verdi. 178 milyon lirayı aşan bir değere sahip olan iki ayrı taşınmaz grubu yarı fiyatına alınabilecek. Alıcı taraf, icra ihalesi bedeli yanı sıra yüzde 18 de KDV ödeyecek. Söz konusu ihale 16 Mart'ta İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yapılacak.

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    Atma Kemal Bey
    Haberler Dünya Rus iş insanı Telman İsmailov’un Antalya’da açtığı Mardan Palace icradan alıcı bekliyor!
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