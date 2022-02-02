Rus iş insanı Telman İsmailov’un Antalya’da açtığı Mardan Palace icradan alıcı bekliyor!





YÜZDE 18 KDV

İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi'ndeki icra ihalesinde Mardan Palace'ın sahibi konumundaki şirketin iflası yer alıyor. Telman İsmailov'un oğlu Sarkhan İsmailov'un da yönetiminde olduğu Ast İnşaat Turizm için mahkeme 19 Eylül 2018'de iflas kararı verdi. 178 milyon lirayı aşan bir değere sahip olan iki ayrı taşınmaz grubu yarı fiyatına alınabilecek. Alıcı taraf, icra ihalesi bedeli yanı sıra yüzde 18 de KDV ödeyecek. Söz konusu ihale 16 Mart'ta İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yapılacak.

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