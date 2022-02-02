İlaç devine büyük şok! 665 milyon dolar tazminat ödeyecek

Davaya dahil olan 400'den fazla Kızılderili kabilesinin yüzde 95'inin firmaların ödeyeceği miktarı onaylaması durumunda 665 milyon doların, davacı olmayanlar dahil tüm kabileler arasında dağıtılacağı, paranın büyük kısmının bağımlılık tedavisi ve önleme programlarına yönlendirileceği bildirildi.

Johnson & Johnson yaptığı açıklamada, "opioid ilaçlarının pazarlanması ve tanıtımına ilişkin eylemlerin kanunlara uygun olduğunu" belirtirken, artık ABD'de reçeteli opioid satmadığını bildirdi.

İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.