Ukrayna-Rusya hattı kızışıyor! ABD, asker sayının 30 bin daha artacağını duyurdu

Çin, Rusya'nın yanında yer alarak toplantının yapılmasına karşı çıktı, konseyin geçici üyeleri Gabon, Kenya ve Hindistan ise "çekimser" kaldı.
Çin, Rusya'nın yanında yer alarak toplantının yapılmasına karşı çıktı, konseyin geçici üyeleri Gabon, Kenya ve Hindistan ise "çekimser" kaldı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield ise Rus Büyükelçi'ye, "Sizin sınırınızda 100 bin asker olsa ne kadar rahatsız olurdunuz hiç düşündünüz mü?" sözleriyle cevap verdi.
RUSYA ASKER SAYISINI 30 BİN ÜZERİNE ÇIKARACAK
Thomas Greenfield, "Rusya, ayrıca Belarus'a 5 bin asker, kısa menzilli balistik füzeler, özel kuvvetler ve uçaksavar bataryaları sevk etti. Rusya'nın Belarus-Ukrayna sınırındaki asker sayısını şubat başı gibi 30 binin üzerine çıkarmayı planladığına dair kanıtlar görüyoruz." dedi.