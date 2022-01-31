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    • Dünya
    • 31.01.2022 14:07
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    • 31.01.2022 14:14
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    Fransız Bakan Agnès Pannier-Runacher'den akılalmaz ısınma önerisi: Petekleri değiştir

    Tüm dünyada yaşanan enerji krizi, Avrupa'da da kendini gösterirken Fransa'da Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnès Pannier-Runacher'in yaşlı bir kadının yüksek gelen faturaların düşüp düşmeyeceğiyle ilgisi sorusuna verdiği cevap tepkilere neden oldu.

    takvim.com.tr
    Fransa’da akılalmaz ısınma önerisi: Petekleri değiştir!

    Fransa'da Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnès Pannier-Runacher, emekli bir kadının doğalgaz faturası ile ilgili sorununa skandal bir cevap verdi. Runache yaşlı kadına "peteklerini değiştir" tavsiyesinde bulundu.


    DÜNYADA ENERJİ KRİZİ
    Tüm dünyada yaşanan enerji krizi, Avrupa'da da kendini gösteriyor. Özellikle enerji kaynağı tedariği noktasında sıkıntılı günler geçiren kıta Avrupası, yüksek enflasyon ile darboğazda.

    Bu noktada kış aylarının da etkisiyle yükaselen doğalgaz ve elektrik faturaları gündemden düşmüyor. Fransa da bu sorunun yaşandığı ülkelerden biri konumunda.

    YAŞLI KADINA SKANDAL ÖNERİ
    Fransa'da Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnès Pannier-Runacher, katıldığı bir yayında halkın sorularını cevapladı.

        Emekli ve yaşlı bir kadının yüksek gelen faturalarının düşüp düşmeyeceği ile ilgili sorusuna Runache'den tepki çeken bir cevap geldi. Fransız Bakan "Tesis sistemlerinizi yenileyin" yanıtını verdi.

        KENDİNİ SAVUNDU
        Geçinmekte zorlanan bir kadına Fransız bakanın cevabı izleyenleri öfkelendirirken, bakan sosyal medya hesaplarından eleştiri yağmuruna tutuldu. Fransız bakan yine sosyal medya hesabı üzerinden, yazılanlara cevap vererek kendini savunmaya kalktı.

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