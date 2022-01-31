Fransız Bakan Agnès Pannier-Runacher'den akılalmaz ısınma önerisi: Petekleri değiştir

Fransa'da Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Agnès Pannier-Runacher, emekli bir kadının doğalgaz faturası ile ilgili sorununa skandal bir cevap verdi. Runache yaşlı kadına "peteklerini değiştir" tavsiyesinde bulundu.



DÜNYADA ENERJİ KRİZİ

Tüm dünyada yaşanan enerji krizi, Avrupa'da da kendini gösteriyor. Özellikle enerji kaynağı tedariği noktasında sıkıntılı günler geçiren kıta Avrupası, yüksek enflasyon ile darboğazda.