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    • Dünya
    • 30.01.2022 14:04
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    • 30.01.2022 14:14
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    Aşı karşıtı binlerce kişi sokağa döküldü! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere saklandı

    Kanada'da koronavirüse karşı uygulanan aşı zorunluluğunu protesto etmek için binlerce kişi sokağa döküldü. Gösterilerin büyümesi nedeniyle Başbakan Trudeau ve ailesinin gizli bir yere nakledildiği açıklandı.

    Aşı karşıtları sokağa döküldü! Trudeau gizli bir yere saklandı

    Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücülerinin start verdiği protesto dalgası büyüyor.

    Dün Ottowa'da binlerce protestocu sokaklara çıktı. Aşı zorunluğuna ve Covid-19 kısıtlamalarına son verilmesi çağrısında bulunan göstericiler Kanada güvenlik birimlerini alarma geçirdi.

    Adı açıklanmayan bir kaynak CBC News'e verdiği demeçte, 'Başbakan Justin Trudeau ve ailesi güvenlik endişeleri nedeniyle açıklanmayan bir yere taşındı' dedi.

    Aynı habere göre, Başbakan ve ailesi artık protestonun merkez üssünden yaklaşık dört kilometre uzaklıktaki Rideau Cottage'daki evlerinde değil.

    Konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken bu önlemin kaç gün süreceği de belirsizliğini koruyor.

        Cumartesi günü parlamento bölgesinde bir araya gelen göstericilere karşı geniş güvenlik önlemi alınmıştı.

        Ottawa Polis Şefi Peter Sloly yaptığı açıklamada, 'Bu gösteri boyut olarak çok büyük' diyerek polis ekiplerinin gösteriyi 'tüm yönleriyle' görüntüleyeceğini, yasayı çiğneyen herkesin gözaltına alınacağı konusunda uyarmıştı.



        Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gazetecilere yaptığı açıklamada, protestonun şiddete dönüşmesinden endişe duyduğunu söylemişti.

        Trudeau, konvoyun 'küçük bir azınlığın' görüşünü temsil ettiğini belirtmişti.

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