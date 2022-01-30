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    • Dünya
    • 30.01.2022 20:15
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    • 30.01.2022 20:15
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    ABD'de Joe Biden'a 'deccal' deyip tehdit eden Scott Merryman gözaltına alındı

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ı Scott Merryman isimli bir kişi tehdit ederek deccal benzetmesi yaptı. Merryman'in, sosyal medya hesabında da Biden'ı "Deccal" olarak niteleyerek, "Ölümcül bir kafa yarası alacak. O darbeyi İsa'nın adına vuracağım" şeklinde paylaşımda bulundu. Bunun üzerine Merryman gözaltına alındı.

    AA
    Biden’a ’deccal’ diyen Merryman gözaltına alındı

    ABD'nin Kansas eyaletinden başkent Washington'a seyahat eden bir kişi, Başkan Joe Biden için sarf ettiği tehditlerden dolayı gözaltına alındı.

    Mahkeme dosyasında, Scott Merryman adlı Kansaslı bir kişinin, "Tanrı'nın kendisinden, Washington'a gitmesini ve 'ulusun kalbindeki yılanın başını kesmesini' istediğini" söylediği belirtildi.

    Merryman'in, sosyal medya hesabında da Biden'ı "Deccal" olarak niteleyerek, "Ölümcül bir kafa yarası alacak. O darbeyi İsa'nın adına vuracağım" şeklinde ifadeler paylaştığı kaydedildi.

        Gizli servis tarafından Washington'da gözaltına alınan Merryman'in, silah taşımadığı, ancak üzerinden birkaç mermi ve tespit dürbünü çıktığı bilgisi paylaşıldı.

        Scott Merryman'in, "Başkanı tehdit etmek" suçlamasıyla yarın hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
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