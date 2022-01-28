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    • Dünya
    • 28.01.2022 22:49
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    • 28.01.2022 22:49
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    Almanya'da Katolik rahip, çocuklara cinsel istismardan tutuklandı!

    Son dakika haberleri... Almanya'nın Köln kentinde çocuklara 33 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 70 yaşındaki Katolik rahip Hans U'nun tutuklandı.

    AA
    Almanya’da rahipten çocuklara istismar!

    Almanya'nın Köln kentinde çocuklara 33 kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 70 yaşındaki Katolik rahip Hans U'nun tutuklandı.

    Köln Bölge Mahkemesinde devam eden davada, Katolik rahip, 1993-1999 döneminde 7 ila 13 yaşları arasındaki üç yeğenine, 2011'de de reşit olmayan bir kız çocuğuna istismarda bulunmakla suçlanıyor.

    Duruşmada, Katolik rahip, suçlamaları kabul etmezken, olayın kurbanları suç eylemlerinin detaylarını anlattı.

    Başyargıç Christoph Kaufmann, çocuklara toplam 33 kez cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 70 yaşındaki Hans U'nun aynı suçu tekrar işleme ihtimali nedeniyle tutuklu yargılanmasına karar verdi.

    Hans U, duruşmanın ardından cezaevine sevk edildi.

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