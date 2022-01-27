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    • Dünya
    • 27.01.2022 11:12
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    • 27.01.2022 12:33
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    Kudüs'te akşam saatlerinde bastıran kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

    Filistinliler, Kudüs'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Mescid-i Aksa'da karın keyfini çıkardı. Gece boyu etkili olan kar yağışının bugünden itibaren yerini yağmura bırakması bekleniyor.

    AA
    Kudüs’te yağan kar Mescid-i Aksa’da sevince dönüştü

    Sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı, işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentleri dahil olmak üzere Filistin genelinde etkili oldu.

    Karın nadiren yağdığı ve uzun sürmediği bölgede, şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen Kudüslüler Mescid-i Aksa'da toplanarak kartopu oynadı.

    Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynayan çocuklar kardan adam yaptı.
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        Haberler Dünya Kudüs'te akşam saatlerinde bastıran kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü
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