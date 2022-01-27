Kudüs'te akşam saatlerinde bastıran kar Mescid-i Aksa'da sevince dönüştü

Karın nadiren yağdığı ve uzun sürmediği bölgede, şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen Kudüslüler Mescid-i Aksa'da toplanarak kartopu oynadı.
Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynayan çocuklar kardan adam yaptı.
Karın nadiren yağdığı ve uzun sürmediği bölgede, şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen Kudüslüler Mescid-i Aksa'da toplanarak kartopu oynadı.
Mescid-i Aksa'nın avlusunda oynayan çocuklar kardan adam yaptı.
Gece boyu etkili olan kar yağışının bugünden itibaren yerini yağmura bırakması bekleniyor.