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    • Dünya
    • 28.01.2022 00:42
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    • 28.01.2022 00:42
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    İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç bir türlü çıkmıyor! 4. turda da yeterli oy alamadılar

    İtalya'da şu sıralar yeni cumhurbaşkanının kim olacağı merak konusu oldu. Adaylar 3 seçimden de yeterli oyu alamayınca 4. tur seçimleri yapıldı. Fakat aynı tablo devam edince 4. turda da sonuç çıkmadı.

    İtalya’da cumhurbaşkanı krizi yaşanıyor

    İtalya Meclisi'nde gelecek hafta görevi sona erecek olan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın yerini alacak yeni aday 4. turda da seçilemedi. Bugün düzenlenen oylamada, cumhurbaşkanlığına aday gösterilen hiçbir isim, seçilmek için gereken 505 oy sayısına ulaşamadı.

    İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmek istediği ancak bazı partiler tarafından bu durumun erken seçim ve siyasi dengesizliği tetikleyeceği konusunda endişe yaşadığı öğrenildi.

    KAOS BÜYÜYOR
    Rİkinci kez görev almak istemediğini belirten 80 yaşındaki Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, oylamanın üçüncü gününde 125 oy ve bugünkü 4. turda 166 oy ile en fazla oyu aldığı belirtilirken, yapılan oylamadaki boş oy sayısının ise 400'ü aştığı açıklandı.

    PARLAMENTODA KRİZ!
    İtalya'nın Publia bölge Valisi Michele Emiliano ise cumhurbaşkanı seçiminde partilerin bir aday üzerinde anlaşamaması sonucu parlamentoda bir kriz yaşanacağını ifade etti.

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    Haberler Dünya İtalya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç bir türlü çıkmıyor! 4. turda da yeterli oy alamadılar
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