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    • Dünya
    • 27.01.2022 17:30
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    • 27.01.2022 17:34
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    Bir ilk! ABD'de Star isimli robot insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirdi

    ABD'de bir ilk gerçekleşti. Star isimli robot insan yardımı olmadan ameliyat yaptı. Söz konusu robot, 4 domuzda ince bağırsak operasyonunu başarıyla tamamladı.

    AA
    Robot insan yardımı olmadan ameliyat yaptı

    ABD'de ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirdi.

    The Guardian'ın haberine göre Star isimli robot, 4 domuzda ince bağırsak operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

    Anahtar deliği cerrahisi yönteminin kullanıldığı operasyonda robot, domuzların karnında açılan 1-3 santimetrelik kesikler sayesinde görevini yerine getirdi.

    Kısıtlı hareket ve görüş alanına rağmen robotun ameliyatı başarıyla yapması takdir topladı.

    Robota entegre edilen yapay zeka ve kamera ile robotun domuzun nefes alışverişi ve hareketine göre kollarını eş zamanlı olarak ayarlamasına yardımcı olduğuna işaret edilirken, robotun doktorlardan daha düzgün bir yara dikişi yaptığı ve daha başarılı sonuçlar elde ettiği görüldü.

    Ameliyatı yöneten ABD'nin Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Axel Krieger, robotun 5 yıl içerisinde tek başına insanlara yönelik ameliyat gerçekleştirebileceğini kaydetti.

    Krieger, yapay zeka sayesinde robotun planlama ve uygulama yeteneğine kavuştuğunu belirtti.

    Araştırmacılar, robotların insanlar üzerindeki farklı ameliyat türlerinde de kullanılabilmesi için geliştirildiği bilgisini paylaştı.

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    Haberler Dünya Bir ilk! ABD'de Star isimli robot insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirdi
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