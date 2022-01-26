Avrupa'nın göbeğinde insanlık dramı! Fransa'da dünyaca ünlü fotoğrafçı Rene Robert sokak ortasında donarak öldü

BFMTV'nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında Fransa'nın kabalık yerlerinden biri olan Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.
9 SAAT BOYUNCA DÜŞTÜĞÜ YERDE KALDI BİR KİŞİ DÖNÜP BAKMADI
Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert'in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi. Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Robert'in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert'e kayıtsız kaldığını belirtti.