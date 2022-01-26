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    • Dünya
    • 26.01.2022 19:13
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    • 26.01.2022 19:22
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    Avrupa'nın göbeğinde insanlık dramı! Fransa'da dünyaca ünlü fotoğrafçı Rene Robert sokak ortasında donarak öldü

    Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bir olay insanlık ölmüş dedirtti. Fransa'nın en kalabalık şehri olan Paris'te dünyaca ünlü fotoğrafçı Rene Robert donarak öldü. 9 saat boyunca hareketsiz şekilde yerde yatan Robert'a insanların tepkisiz kalması ve hiçbir şey olmamış gibi yanından geçmesi adeta pes dedirtti.

    Avrupa’nın göbeğinde insanlık dramı!

    BFMTV'nin haberine göre, 84 yaşındaki Robert, 18 Ocak akşamı saat 21 civarında Fransa'nın kabalık yerlerinden biri olan Turbigo Sokağı'nda yürürken düştü.

    9 SAAT BOYUNCA DÜŞTÜĞÜ YERDE KALDI BİR KİŞİ DÖNÜP BAKMADI
    Düştüğü yerden kalkamayan ve kaldırımda yüzüstü yatan Robert'in yardımına yaklaşık 9 saat kimse gelmedi. Bir evsizin sabah 6 civarında polise haber vermesinin ardından kafa travması ve hipotermiyle Cochin Hastanesine kaldırılan Robert'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    PARİS'İN ORTASINDA İNSANLIK DRAMI
    Robert'in arkadaşı gazeteci Michel Mompontet, basına yaptığı açıklamada, fotoğrafçının yere düştüğü noktanın dükkanlar, barlarla dolu fazlasıyla kalabalık bir sokak olduğunu ancak yoldan geçenlerin yerde yatan Robert'e kayıtsız kaldığını belirtti.

        AVRUPA'NIN KARANLIK YÜZÜ


        UFotoğrafçıyı sokaktan geçenlerin kayıtsızlığının öldürdüğünü dile getiren Mompontet, "Yerde yatan birini görseydim, ben de duracağımdan yüzde 100 emin değilim." ifadesini kullandı.
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        Haberler Dünya Avrupa'nın göbeğinde insanlık dramı! Fransa'da dünyaca ünlü fotoğrafçı Rene Robert sokak ortasında donarak öldü
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