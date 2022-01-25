Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.01.2022 00:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.01.2022 00:17
    ABONE OL

    Florida tekne alabora oldu: Onlarca insan kayıp

    Son dakika haberleri... ABD’nin Florida eyaleti açıklarında teknenin alabora olması sonucu 39 kişinin kaybolduğu bildirildi. Sahil Güvenliğin olayın insan kaçakçılığı ile ilgisi olduğundan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, Bahamas adalarından cumartesi akşamı çıkan teknedeki diğer 39 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

    Tekne alabora oldu: Onlarca insan kayıp

    ABD'nin Florida eyaleti açıklarında teknenin alabora olması sonucu 39 kişinin kaybolduğu öğrenildi.

    ABD Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada, Fort Pierce Inlet'in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı kaydedildi.

    CAN YELEKLERİ YOK
    Açıklamada, kurtarılan kişinin hava şartları nedeniyle devrilen teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği belirtildi.

    Sahil Güvenliğin olayın insan kaçakçılığı ile ilgisi olduğundan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, Bahamas adalarından cumartesi akşamı çıkan teknedeki diğer 39 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İngiliz Büyükelçi ile 2 sır görüşme!
    Haberler Dünya Florida tekne alabora oldu: Onlarca insan kayıp
        SON DAKİKA