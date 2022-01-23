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    • Dünya
    • 24.01.2022 06:07
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    • 24.01.2022 06:07
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    Almanya’nın Halle kentinde camiye tüfekli saldırı!

    Son dakika haberi! Almanya’da Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde içinde caminin bulunduğu İslam Kültür Merkezi Derneğine tüfekle ateş edildiği bildirildi.

    AA
    Almanya’nın camiye tüfekli saldırı!

    Almanya'nın Halle kentinde içinde caminin bulunduğu İslam Kültür Merkezi Derneğine tüfekle ateş edildiği bildirildi. Halle Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İslam Kültür Merkezi'nin yakınında bulunan iki kişinin, silah sesleri duyduğunu ve 3 merminin binanın cephesine çarpıp yere düşüğünü fark ettiği belirtildi.

    Görgü tanıklarının silahların karşıdaki bir apartmandan ateş edildiğini aktardığı belirtilen açıklamada, burada bir dairenin sahibi olarak teşhis edilen 55 yaşındaki kişinin evinde 2 silah bulunduğu ve bunlara el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

    Açıklamada, ilk bulgulara göre söz konusu kişinin siyasi suçlardan poliste bir kaydı bulunmadığı ifade edilerek, olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

    Almanya Müslümanlar Merkez Konseyinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Halle'deki camide bulunan inananlara bir kez daha silahla ateş edildiği belirterek, "Allah'a şükür bu kez kimse yaralanmadı. Polis şu anda soruşturuyor ve sorguluyor. Müslüman düşmanlığı ve ırkçılık sözlerde kalmıyor." ifadesi kullanıldı.

    Polisin bir kişiyi yakaladığı ve ifadesinin alındığı aktarılan paylaşımda, Halle polisine teşekkür edilerek, olayın tamamen aydınlatılmasının ümit edildiği belirtildi.

    Paylaşımda daha önceki yıllarda da camiye silahla ateş edildiği bilgisi paylaşıldı.

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