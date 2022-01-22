Bir süredir devam eden 5G tartışması birçok uluslararası havayolu şirketinin potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya almasıyla doruk noktasına çıktı. 5G kabaca yeni nesil mobil internet bağlantısı diye tanımlanıyor. Kullanıcıların verileri çok daha hızlı indirip yüklemesini sağlayan teknoloji, aynı anda daha fazla cihazın mobil internete erişmesine olanak tanıyor. Teknoloji bunun sağlanması için radyo sinyallerinin daha fazla kullanılmasını gerektiriyor.



ABD'YE TEPKİ VAR

ABD'de 5G için "C bandı" adı verilen bir frekans aralığı kullanılıyor. Bu frekans bandı, uçaklardaki radyo altimetrelerinin kullandığı frekanslara yakın. Altimetreler, uçağın yerden yüksekliğinin ölçülmesini sağlıyor. Aynı zamanda güvenlik ve navigasyon sistemleri için veri sağlıyor. İşte 5G, bu sistemleri çökertebiliyor. Havayolu şirketleri de 5G ısrarı nedeniyle ABD'ye tepkili.

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