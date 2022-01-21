El Salvador başkanı kimdir? Nayib Bukele müslüman mı? Nayib Bukele kimdir, kaç yaşında? soruları gündemde yer alıyor. El Salvador başkanı Nayib Bukele bir önceki gün Türkiye'y ziyaret etti. Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlayan Bukele'nin sosyal medya sitesi Twitter'dan Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Bukele, paylaşımında, "Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" dedi. Söz konusu tweet, kısa sürede on binlerce beğeni alırken bir yandan da Nayib Bukele hakkında sorular araştırılmaya başlandı. İşte Nayib Bukele hakkında merak edilenler...
EL SALVADOR BAŞKANI KİMDİR?
El Salvador'un başkanı Nayip Bukele'dir. Bukele 2015- 2018 yılları arasında San Salvador'un belediye başkanlığını yaptı. 3 Şubat 2019'da gerçekleşen seçim sonucunda da El Salvador'un yeni başkanı oldu.
NAYİP BUKELE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MÜSLÜMAN MI?
Nayip Bukele, 24 Temmuz 1981'de San Salvador'da doğdu. Olga Ortez de Bukele ile Filistinli bir imam ve ünlü iş adamı Armando Bukele Kattán'ın oğludur. Nayip Bukele, Yamaha Motors'un El Salvador temsilcisi ve ithalatçısıdır.
Bukele'nin babası Kattan 1992'de El Salvador'da ilk camiyi kurdu ve hayatı boyunca toplam 4 cami yaptırdı. Salvador İslam Cemaati İmamı olarak da görev yaptı.