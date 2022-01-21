El Salvador başkanı kimdir? Nayib Bukele müslüman mı? Nayib Bukele kimdir, kaç yaşında? soruları gündemde yer alıyor. El Salvador başkanı Nayib Bukele bir önceki gün Türkiye'y ziyaret etti. Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlayan Bukele'nin sosyal medya sitesi Twitter'dan Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyayı sallamıştı. Bukele, paylaşımında, "Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" dedi. Söz konusu tweet, kısa sürede on binlerce beğeni alırken bir yandan da Nayib Bukele hakkında sorular araştırılmaya başlandı. İşte Nayib Bukele hakkında merak edilenler...