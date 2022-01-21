Amerika'da bu görüntüler olay oldu! Canlı yayında muhabire araç çarptı: Hiçbir şey olmamış gibi...

Stüdyoda bulunan Haber spikeri Tim Irr ise, başlangıçta ne olduğunu anlayamazken, Yorgey, Irr ve izleyiciye iyi olduğunu bildirerek, "Aman Tanrım! Az önce bir araba çarptı bana, ama iyiyim. Az önce bir araba çarptı, ama iyiyim Tim" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından araç sürücüsü Yorgey'den özür dilerken, Yorgey sürücüye iyi olduğunu belirtti.