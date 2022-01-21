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    • Dünya
    • 21.01.2022 11:23
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    • 21.01.2022 11:31
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    Amerika'da bu görüntüler olay oldu! Canlı yayında muhabire araç çarptı: Hiçbir şey olmamış gibi...

    Sosyal medyada bu görüntüler konuşuluyor. ABD’nin Batı Virginia eyaletinde canlı yayına bağlandığı sırada WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey’e SUV tipi araç çarptı. Kazanın ardından Yorgey, hiçbir şey olmamış gibi kamera karşısına geçerek yayına kaldığı yerden devam etti.

    Canlı yayında muhabire araç çarptı: Hiçbir şey olmamış gibi

    ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yer alan Kanahwa ilçesindeki Dunbar'da su kesintisi ile ilgili canlı yayına bağlanan WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey'e yayın sırasında SUV tipi araç çarptı.

    Aracın çarpması ile kameranın kadrajından kaybolan Yorgey, saniyeler içinde yeniden kameranın karşısına geçerek hiçbir şey olmamış gibi yayına devam etti.

    Stüdyoda bulunan Haber spikeri Tim Irr ise, başlangıçta ne olduğunu anlayamazken, Yorgey, Irr ve izleyiciye iyi olduğunu bildirerek, "Aman Tanrım! Az önce bir araba çarptı bana, ama iyiyim. Az önce bir araba çarptı, ama iyiyim Tim" ifadelerini kullandı.

    Kazanın ardından araç sürücüsü Yorgey'den özür dilerken, Yorgey sürücüye iyi olduğunu belirtti.

        Yayının ardından görüntüler, sosyal medyada gündem haline gelirken, Sosyal Medya kullanıcıları ise Yorgey'e görevine bağlılığı nedeniyle övgü yağdırdı.
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