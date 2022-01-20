Türk hayranı Yunan Milletvekili Eva Kaili, AB Parlamentosu Başkan Yardımcısı oldu!

Avrupa Birliği'nin Yasama Organı olan Avrupa Parlamentosu'nda önceki gün başkanlık seçimi yapıldı. Maltalı politikacı Roberto Metsola, başkanlık koltuğunu kaptı. Yunan Milletvekili Eva Kaili (43) de 14 yardımcısından biri olarak seçimi kazandı. İstanbul Beyoğlu doğumlu ve Zoğrafyon Lisesi mezunu Aleksandros Kailos'un kızı olan Kaili, sürekli Türkiye hayranı olduğunu anlattı. Mimar olan ama haber spikerliği de yapan güzel politikacı, "İstanbul'u çok seviyorum. Çok güzel bir şehir. Bazen Patrikhane'nin davetleri, bazen siyasi içerikli toplantılar, bazen de özel ziyaretler için zaten sık sık geliyorum. Maalesef tarih kitapları sadece kötü anları öne çıkarıyor. Hep rekabeti işliyor ve Yunanlılar'la Türkler'in birlikte yaşadıklarına hiç değinmiyor" ifadelerini kullandı.