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    Pabla Picasso'nun "Pencerenin Yanında Oturan Kadın" isimli tablosu rekor fiyata satıldı

    Picasso’nun Pencerenin Yanında Oturan Kadın isimli tablosu, Christie’s’te 103.4 milyon dolara alıcı bularak, 2021 yılında satılan en pahalı sanat eseri oldu.

    En pahalı ’Pablo’!

    Son 5 yılda 7.1 milyar dolarlık sanat eseri satıldı. Pabla Picasso'nun "Pencerenin Yanında Oturan Kadın" isimli tablosu 103.4 milyon dolar ile rekor kırdı. Dünyanın en büyük açık artırma satış organizasyonu olan Christie's Müzayede Evi, son 5 senenin rekorunu kırdı. Tam 7.1 milyar dolarlık satış yaptı! 2021 yılına damga vuran en pahalı sanat eserleri, göz kamaştırdı. Pablo Picasso, Woman Sitting near a Window (Marie- Thérèse) adlı eseri, 103.4 milyon dolara satıldı.



    HEPSİ REKOR FİYATA SATILDI



    JEAN-MİCHEL Basquiat: In This Case (93.1 milyon dolar)



        SANDRO Botticelli: Young Man Holding a Roundel ( 92.2 milyon dolar)



        MARK Rothko: No 7 (82.5 milyon dolar)



        ALBERTO Giacometti: Le Nez (1965) (78.4 milyon dolar)



            VINCENT van Gogh: Cabanes de Bois Parmi les Oliviers et Cyprès (1889) (71.4 milyon dolar)



            CLAUDE Monet: Le Bassin aux Nymphéas (1917- 1919) (70.4 milyon dolar)



            BEEPLE, EVERYDAYS: The first 5000 days (69.3 milyon dolar)
                İBB’ye böyle çöreklendiler
                Haberler Dünya Pabla Picasso'nun "Pencerenin Yanında Oturan Kadın" isimli tablosu rekor fiyata satıldı
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