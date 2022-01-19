Pabla Picasso'nun "Pencerenin Yanında Oturan Kadın" isimli tablosu rekor fiyata satıldı

Son 5 yılda 7.1 milyar dolarlık sanat eseri satıldı. Pabla Picasso'nun "Pencerenin Yanında Oturan Kadın" isimli tablosu 103.4 milyon dolar ile rekor kırdı. Dünyanın en büyük açık artırma satış organizasyonu olan Christie's Müzayede Evi, son 5 senenin rekorunu kırdı. Tam 7.1 milyar dolarlık satış yaptı! 2021 yılına damga vuran en pahalı sanat eserleri, göz kamaştırdı. Pablo Picasso, Woman Sitting near a Window (Marie- Thérèse) adlı eseri, 103.4 milyon dolara satıldı.