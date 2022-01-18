Yunanistan’dan skandal açıklama: Türkiye’ye yaptırım listesi hazırladık

"Doğu Akdeniz, Mısır'dan ihraç edilebilecek LNG formundaki doğalgaz gibi alternatif enerji kaynaklarının araştırılması açısından çok daha önemli hale geliyor. Mısır ile bizim durumumuzda olduğu gibi Afrika ile elektrik arabağlantılarını da aktif olarak teşvik ediyoruz."