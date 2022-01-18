Pandemi en çok 10'lara yarıyor! Dünyanın en zenginleri servetine server kattı

Pandemi zenginleri daha da zengin yaptı. 10 milyarderin serveti iki kat artıp, 1.5 trilyon dolara çıktı.
1. ELON MUSK 277 MiLYAR DOLAR +121
2. JEFF BEZOS 195 MiLYAR DOLAR +5
Pandemi zenginleri daha da zengin yaptı. 10 milyarderin serveti iki kat artıp, 1.5 trilyon dolara çıktı.
1. ELON MUSK 277 MiLYAR DOLAR +121
2. JEFF BEZOS 195 MiLYAR DOLAR +5
3. BERNARD ARNAULT 176 MiLYAR DOLAR +61
4. BİLL GATES 139 MiLYAR DOLAR +7
5. LARRY PAGE 130 MiLYAR DOLAR +47
6. MARK ZUCKERBERG 128 MiLYAR DOLAR +24
7. SERGEY BRİN 125 MiLYAR DOLAR +45
8. STEVE BALLMER 122 MiLYAR DOLAR +41
9. LARRY ELLISON 109 MiLYAR DOLAR +29