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    Pandemi en çok 10'lara yarıyor! Dünyanın en zenginleri servetine server kattı

    Pandemi zenginleri daha da zengin yaptı. 10 milyarder servetini iki katına çıkararak, 1.5 trilyon dolara çıkardı. İşte 10 milyarderin servetleri ve artışları...

    Para 10’larda

    Pandemi zenginleri daha da zengin yaptı. 10 milyarderin serveti iki kat artıp, 1.5 trilyon dolara çıktı.



    1. ELON MUSK 277 MiLYAR DOLAR +121



    2. JEFF BEZOS 195 MiLYAR DOLAR +5



        3. BERNARD ARNAULT 176 MiLYAR DOLAR +61



        4. BİLL GATES 139 MiLYAR DOLAR +7



        5. LARRY PAGE 130 MiLYAR DOLAR +47



            6. MARK ZUCKERBERG 128 MiLYAR DOLAR +24



            7. SERGEY BRİN 125 MiLYAR DOLAR +45



            8. STEVE BALLMER 122 MiLYAR DOLAR +41
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                Haberler Dünya Pandemi en çok 10'lara yarıyor! Dünyanın en zenginleri servetine server kattı
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