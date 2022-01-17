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    • Dünya
    • 17.01.2022 17:13
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    • 17.01.2022 17:13
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    Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri'nde art arda patlamalar! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

    BAE’de art arda patlamalar! Ölü ve yaralılar var

    BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

    Abu Dabi polisi, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

    Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

    Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait El-Mesira televizyonuna verdiği demeçte, "BAE'nin derinliklerine düzenlenen bir askeri saldırı hakkında ilerleyen saatlerde açıklama yapacağını" duyurdu.

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    Haberler Dünya Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri'nde art arda patlamalar! Ölü ve yaralılar var
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